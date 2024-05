Carlos Antonio Vélez envío fuerte ‘pulla’ al FC Barcelona por supuesta trasferencia con Luis Díaz

Carlos Antonio Vélez Naranjo es un destacado comentarista deportivo colombiano con nacionalidad española. Nació el 30 de octubre de 1953 en Manizales. Con una trayectoria de más de 51 años, ha trabajado en radio, televisión, medios escritos y digitales.

Vélez es conocido por su estilo único y su amplia experiencia en el periodismo deportivo. Además, es padre de Luis Carlos Vélez, quien también es un reconocido periodista.

Por otro lado, Luis Díaz ha tenido una carrera notable en el Liverpool desde su fichaje en enero de 2022. Díaz se unió al Liverpool FC con un contrato a largo plazo y actualmente lleva la camiseta número 7. Antes de su llegada a Merseyside, Díaz jugó para el FC Porto, donde su reputación creció exponencialmente, contribuyendo con 60 goles en 125 apariciones. En Liverpool, Díaz ha sido una figura clave en los triunfos del equipo, incluyendo la Copa Carabao y la FA Cup, aunque su primera temporada completa se vio obstaculizada por una lesión que lo mantuvo fuera durante seis meses.

En cuanto a los rumores de su posible fichaje por el Barcelona, hay informes que sugieren que el Barcelona ha puesto a Díaz en la cima de su lista de transferencias. A pesar de estar bajo contrato con Liverpool hasta 2027, se cree que el interés del Barcelona es serio, y se ha mencionado que Díaz “hará su parte para cumplir” con la transferencia, pero solo si el Barcelona puede recaudar los fondos necesarios para el acuerdo.

Ante esa información, Carlos Antonio Vélez ha expresado una opinión crítica sobre los rumores del cambio de Luis Díaz al Barcelona: “Laporta no tiene un peso, lo de ‘Lucho’ es un salvavidas... Ponen a sonar todo eso porque, de paso, con eso tranquilizan a la parroquia, que debe estar muy preocupada cómo sus rivales juegan Champions, es campeona galopando y sigue contratando jugadores. Y ellos (Barcelona), no traen nada porque no tienen un peso. Laporta tiene razón cuando dice que este equipo puede competir, no con el Madrid, pero puede jugar mejor. Pero para jugar mejor, necesitan un técnico distinto a Xavi”.

Y cerrando esos minutos que dedicó en su espacio de opinión en el programa radial ‘Planeta Fútbol’, Carlos Antonio Vélez volvió a recordar los problemas económicos de los catalanes, comparados con lo que vive Real Madrid antes de jugar la final de Champions con Borussia Dortmund:

“Primero: No tienen la plata, les reitero, no tienen un peso. Segundo: Miren en lo que están ahí adentro. Aparte, no volvieron a decir una sola palabra (de la llegada de Díaz). Eso es, simplemente, tirarles carnita a las fieras, porque los hinchas del Barcelona deben estar muy molestos con un equipo que, no gana nada, frente a un rival que lo gana todo”.