“No queremos malgastar”: Polilla Da Silva se sinceró sobre los jugadores que pretende para América

América de Cali ya hizo oficial la contratación de Felipe Gómez de cara al segundo semestre de este año, donde buscarán volver a ser protagonistas de nuestro fútbol con la guía de Jorge ‘Polilla’ Da Silva. De hecho, el técnico uruguayo confesó que sí quieren realizar más contrataciones e incluso tiene claro el tipo de jugador que quiere para reforzar al equipo.

PUBLICIDAD

Polilla Da Silva sobre los fichajes para el América de Cali: “No queremos malgastar”

El estratega concedió una entrevista con el programa ‘F90′ de ESPN, donde le preguntaron precisamente por los jugadores con lo que le gustaría trabajar y aunque él no reveló nombres, sí dejó claro que quiere a futbolistas con experiencia y jerarquía que le permitan hacer crecer a la plantilla actual, más teniendo en cuenta que tendrán un reto importante en la Liga BetPlay 2024-2:

“No cometer el mismo error de traer jugadores, de sumar por sumar y no terminan aportando lo que necesitamos realmente. Hoy América necesita un par de jugadores de jerarquía, que potencien mucho más lo que hoy tenemos. Hay buenos jugadores en el plantel, pero necesitamos un par de jugadores que nos den un plus y no queremos malgastar en ir a buscar a jugadores que puedan venir a América y rendir. Todos sabemos que jugar a América no es sencillo, es una camiseta que pese mucho y más porque viene un semestre muy difícil porque tenemos que revertir lo que fue el primer semestre”

‘Polilla’ fue aún más específico y dio detalles sobre el estilo de juego que pretende para el equipo y por tal razón, los jugadores que quiere:

“Vi lo que son las características de los jugadores del plantel a través de los videos porque estaba en Qatar y por cuestiones horarias se me hacía muy difícil ver los partidos del América. Queremos un fútbol dinámico que se genere por banda, ahí es donde vamos a apuntar, a tratar de encontrar esos jugadores que pasen rápido en esa transición de defensa a ataque, básicamente, extremos”.