De Colombia para el mundo: A sus 16 años, Valeria Guzmán representará a nuestro país en el Mundial de Hockey Subacuático de Malasia

Incluso antes de cumplir los 20 años de edad, muchas personas tienen que tomar una de las decisiones más importantes que puede condicionar el resto de su vida y es a qué se dedicarán. Puede que la presión juegue una mala pasada en muchas ocasiones y la madurez del momento no sea suficiente, pero hay otros casos en los que está tan claro su aspiración que no hace falta pensarlo dos veces.

PUBLICIDAD

Esta es la historia de Valeria Guzmán, quien le contó a Publimetro Colombia acerca de aquellos sueños que de a poco ha ido cumpliendo gracias al deporte, especialmente, el de hacer sentir orgullosa a toda su familia.

Para conocer a Valeria, es necesario remontarnos años atrás de su nacimiento, pues Margaret, su madre, no solamente es una atleta paralímpica, sino que es un gran ejemplo de lucha y superación, quien sin importar las barreras que la vida le presentaba, con determinación las saltaba.

Recomendados:

De hecho, fue en segundo semestre de la carrera universitaria de Margaret, cuando llegó el mejor regalo de su vida, Valeria, y 16 años después, su pequeña está a puertas de representar a nuestro país en la sexta edición del Mundial de Hockey Subacuático, el cual se llevará a cabo en Malasia, del 16 al 27 de julio.

Nada de lo que está viviendo Valeria es coincidencia, pues su amor por este deporte comenzó hace poco más de un lustro, exactamente fue en su décimo cumpleaños cuando quedó tan cautivada, que no dudó en querer practicarlo:

“Desde pequeña me ha gustado nadar, y en un cumpleaños fui a un club de natación. En esas estaban practicando el deporte y a mí me pareció increíble, por ser fuera de lo común, entonces le dije a mi papá, él habló con el encargado y me metí como a los 10 años”, nos contó Valeria.

Desde entonces, y con el apoyo de su familia, Valeria se ha mantenido entrenando: “Yo a Valeria le he inculcado que el deporte es una carrera, le da muchas facilidades y una de ellas es sacar la carrera profesional”, confesó Margaret.

Durante 2023, en medio de su preparación, la joven atleta se enteró que se llevaría a cabo un Mundial de hokey subacuático , así que no dudó ni un instante en postularse, por medio de un torneo que se desarrolló en Medellín, donde rápidamente fue elegida para integrar el grupo de la selección Colombia:

“Yo sabía de este Mundial desde el año pasado, pues me habían dado una información. De las preselecciones me enteré en un campeonato donde hicieron una reunión para quienes querían estar convocados. Esto fue en Medellín, yo hablé con mi tía y mi mamá. Fue una semana entera, pero a los dos días estaba convocada”, relató Valeria.

Aunque Margaret confíaba plenamente en el talento y dedicación de su hija, la emoción por la noticia de su convocatoria a la cita orbital es completamente indescriptible:

“Estaba esperando una cita médica y me sonó una notificación de WhatsApp, decia ‘grupo papá selección Colombia’, enviaron un Excel y Valeria estaba en el número 7. A mí se me hizo un nudo en la garganta, entramos en una euforia de lágrimas y se nos erizó la piel”, reveló conmovida Margaret.

Por supuesto, Valeria no desentonó a la felicidad de su madre y dejó claro que por su cabeza no pasaba cumplir con este sueño siendo tan joven:

“Me siento muy orgullosa de mí misma porque es algo que no pensé lograr tan a temprana edad. Mi sueño era ir a un Mundial, pero no pensé que fuera tan pronto. Yo solo me metí a las preselecciones por intentarlo”, Valeria.

Es la primera vez en su vida que viajará a un lugar tan lejano y lo hará sin la compañía de su familia; más bien se irá con sus colegas. Lo curioso es que cumplió su deseo nueve años antes de lo que ella misma había preestablecido:

“Lo más lejos que ido es a Panamá y siempre dije que mi primer viaje iba a ser a los 25 años mínimo”.

Este equipo colombiano se convertirá en su nueva familia por un tiempo y ya viajó a Medellín para empezar con la preparación del torneo. Cabe resaltar que esta ciudad es la sede principal de hockey subacuático en nuestro país gracias a la infraestructura con la que cuentan:

“Me voy a Medellín porque todos son de allá y allá son las concentraciones. Traté muy poco con ellos, somos un equipo muy unido, el coach da buenos tips y siempre quiere dar lo mejor”.

Valeria es consciente que el Mundial será una oportunidad muy grande para su carrera y su vida, e incluso, tiene claro qué hará en caso que busquen ficharla de equipos en el extranjero

“Yo sé que hay muchos talentos, pero sé que soy capaz de hacerlo, pero si me fichan para ir a otro país, yo siempre voy a tener mi sangre colombiana”.

El sueño no ha sido fácil de cumplir:

Selección Colombia de Hockey Subacuático Fotos tomadas de la cuenta de Instagram: Selección Colombia Sub19 UWH (@seleccion_col_uwh19fem)

Aunque hasta acá todo podría parecer ‘color de rosa’, el proceso no ha sido tan sencillo, especialmente porque cada jugador ha tenido que asumir los recursos relacionados con tiquetes, alojamiento, alimentación, compra de equipo, atuendo y atuendos, ya que no hay patricinio oficial.

La familia ha buscado apoyo en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pero mientras tanto han resuelto a través de rifas.