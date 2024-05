“No es enigmático”: Carlos Antonio Vélez descifró qué significa el misterioso anuncio de James

En medio de la incertidumbre que atraviesa James Rodríguez sobre su posible no continuidad en São Paulo por falta de oportunidades, compartió un misterioso mensaje a través de sus redes sociales en el que anticipó que el próximo miércoles 15 de mayo hará un anuncio importante: “Es el momento de contarles esta noticia, no ha sido un camino fácil, un trabajo de dos años pero me encuentro listo para iniciar esta nueva etapa... 15.05.24″.

Aunque el futbolista no dio a conocer de qué se trata, muchos han especulado que podría estar relacionado con una inminente salida del equipo brasileño, Carlos Antonio Vélez dejó claro que no es para nada enigmático y le parece lógico que el jugador tenga otros planes.

Carlos Antonio Vélez descifró qué significa el misterioso anuncio de James:

James Rodríguez CORDOBA, ARGENTINA - APRIL 04: Talleres v Sao Paulo - Copa CONMEBOL Libertadores 2024(Photo by Hernan Cortez/Getty Images) (Hernan Cortez/Getty Images)

Durante su espacio de ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio habló sobre el presente de nuestro ‘10′ en el cuadro brasileño tras la llegada de Luis Zubeldía al banquillo y las razones por las que no es tenido en cuenta ni siquiera ahora que ya está recuperado de la lesión:

“La versión de la plantilla es que el volante está capacitado para jugar, pero Luis Zubeldía mantiene firme su decisión de dejar por fuera al colombiano. Desde que llegó Zubeldía ha jugado cinco minutos y se ha explicado que para este tipo de técnico que son modernos, que tienen una manera de pensar afincada en la intensidad, que los jugadores tienen que ser integrales, correr, marcar, atacar y hacer uso de la pelota, no suelen poner a los jugadores lentos por muy técnicos que sean”.

El comentarista de Win Sports fue muy específico al decir que James Rodríguez tiene otros planes, aunque dejó a la imaginación si se refiere a la continuidad con São Paulo:

“James publicó un enigmático mensaje en el que parecería anunciar que tiene otros planes. No, eso no es enigmático, es que debe tener otros planes. ¿Cuál es la última parte de la historia? Antes del partido frente a Fluminense, por decisión técnica James Rodríguez sigue por fuera de la lista de jugadores por São Paulo”.

A continuación le presentamos un video reciente que publicó James: