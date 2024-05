Fanáticos del Bucaramanga le recordaron “estrella inventada” al Junior y ofendieron a sus hinchas

Junior y el Atlético Bucaramanga tuvieron un difícil partido en el estadio Alfonso López por la Liga Betplay de la capital de Santander. Aunque ambos tuvieron algunas oportunidades de gol, no consiguieron sacarse diferencia y el marcador cerró con un escueto 0-0. Aunque el compromiso no tuvo ninguna anotación, el picante lo pusieron en una de las tribunas de los hinchas del club leopardo con un trapo que sacaron en el estadio.

En una parte del compromiso apareció un trapo que más tarde desataría la indignación de los hinchas del conjunto tiburón. “No tenemos estrellas, pero no las inventamos”, decía el trapo que enarbolaron los aficionados bumangueses, que además estaba acompañado de una ilustración que se ha vuelto muy popular en redes sociales en la cual aparecen dos hinchas del Junior celebrando en una moto.

¿A qué se refería este trapo? A uno de los hechos más insólitos del fútbol colombiano reciente, cuando el Junior de Barranquilla perdió una final en mayo de 2014 contra Atlético Nacional, pero en su ciudad se difundió información falsa señalando lo contrario. Por esa razón, hubo una celebración enorme sobre un título que nunca ganó el equipo barranquillero.

Este hecho desató burlas y críticas durante varios años e incluso dio para que los aficionados del Atlético Bucaramanga les echaran en cara esa “estrella inventada” a los barranquilleros.

Los hinchas del Junior, sin embargo, no se quedaron callados y pronto llenaron las redes sociales de burlas contra los fanáticos del equipo leopardo, que nunca ha conseguido un campeonato en una liga colombiana. “No pueden dar más pena ajena estos microbios”, señaló un hincha del Junior en su cuenta de X (antes Twitter). Además, le recordaron al Atlético Bucaramanga que no solo nunca ha ganado un título de liga, sino que también ha tenido varios descensos.

“Si no es el trapo más estúpido que he visto en el fútbol, pega en el palo. Y mira que estoy seguro que ese mensaje no representa a todos los hinchas del Bucaramanga”, escribió, mientras tanto, el periodista Felipe Lucero.