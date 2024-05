Carlos Darwin Quintero reconoció que se fue de América por culpa de Lucas González

Carlos Darwin Quintero pasó de ser uno de los jugadores destacados de América de Cali a uno de los hombres con los que Lucas González no contó más y salió de la institución.

El propio futbolista reconoció que fue directamente por el entrenador que debió irse del conjunto ‘Escarlata’ a finales del año 2023.

En una charla reciente con uno de los programas de ESPN, el ahora atacante de Deportivo Pereira, dejo claro que fue el DT el que no quiso contar más con él.

Carlos Darwin Quintero salió de América por que Lucas no contaba con él

Al ser cuestionado al respecto, el jugador habló de manera clara y reconoció que todo fue por gustos del entrenador.

“Es simple. Gustos del técnico”, soltó el atacante. “De Lucas” (interrumpió Luis Arturo Henao) y el jugador respondió que “sí, cuando se acaba el torneo, a mí me notifican que él quiere otro tipo de extremos, que va a buscar extremos diferentes”.

“Yo le dije que tenía todavía un año de contrato. Entonces me dijeron que para qué me iba a quedar si el técnico quería otro tipo de jugadores. Yo quise hablar para ver si podía pelear por un puesto o no”, añadió.

Sin embargo, “Pasaron dos semanas y nunca llegó la comunicación con él. Entonces le dije a Mauricio Romero que no estaba dentro de los planes de Lucas y prefiero irme. Él me dijo que no quería que me fuera”

“Pedí hablar con el técnico que nunca me llamó, entonces si no estoy en planes, para qué me quedo. A mis 36 años estoy para competir con cualquiera en una posición, pero si no me quería el DT, entonces me voy”, contó.

Pero dejó claro que “Vine a América porque mi papá es hincha, yo soy hincha y quería vivir estar en el club, pero si no van a contar conmigo ya no era más”.