Cambio extremo: James Rodríguez desata controversia por su nuevo corte de cabello

James Rodríguez da mucho de qué hablar por ser considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia de la Selección Colombia y, por eso, todas sus decisiones son objeto de un gran debate público, aun cuando se salen del ámbito deportivo. Pues bien, en las últimas horas se conoció que se hizo un nuevo corte de cabello que causó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

PUBLICIDAD

El crack del fútbol cafetero publicó una curiosa foto en su cuenta de Instagram en la cual se ve que se hizo unas trenzas. Junto a la foto, publicó una frase en inglés que reza: “Good things are going to happen. Have faith. Stay positive”, que en español traduce. “Cosas buenas están a punto de ocurrir. Ten fe. Mantente positivo”.

Las imágenes de su nuevo look pronto inundaron las redes sociales y miles de personas ya dieron su opinión sobre el corte de cabello. Para algunos, esta no fue la decisión más acertada.

Recomendados:

“Qué lástima”, comentó el periodista Diego Saviola en su cuenta de X (antes Twitter). “James Rodríguez más “preocupado” por un nuevo look que por recuperar el fútbol que tiene por su calidad técnica. Pero la cabeza la dejó atrás hace muchos años y por eso va de mal en peor. Eso sí, Lorenzo lo llamará a la Selección Colombia”, comentó el comunicador.

Para otros usuarios de redes sociales, sin embargo, se trató de una decisión acertada que compete a su vida personal y no tiene nada que ver con su rendimiento deportivo.

El futuro incierto de Jamer Rodríguez en São Paulo

Vale decir que más allá de las discusiones sobre la apariencia de James Rodríguez, en los últimos días se ha conocido que está pasando por una gran incertidumbre en su carrera futbolística con el club brasileño São Paulo.

Al menos así lo dejó entrever el presidente del equipo, Julio Casares. “No juega ni está en el equipo, pero la llegada de James ya ha ayudado al São Paulo. Su llegada puso al São Paulo en un nivel de competitividad deportiva, y Lucas vino con él. El São Paulo se convirtió en protagonista de grandes fichajes”, sostuvo Casares.

Sin embargo, no desconoció que existe la posibilidad de que James salga del São Paulo. “A veces, un jugador no encaja en el campo por cuestiones físicas o por decisiones técnicas. Si James tiene su camino de salida, será tan natural como el de su llegada”, concluyó el presidente del club brasileño.