‘Supermán’ López fue declarado inocente por el TAS y Astana tendrá que pagarle ‘un billete largo’

Miguel Ángel ‘Supermán’ López salió de la élite del ciclismo en Europa por una acusación en su contra, que aseguraba que el colombiano consumió sustancias prohibidas durante el Giro de Italia 2022, razón por la que el equipo Astana lo despidió. Sin embargo, por fin llegaron buenas noticias para el colombiano, quien no solamente fue declarado inocente, sino que ganará un ‘billete largo’ por cuenta de su anterior equipo.

‘Supermán’ López fue declarado inocente por el TAS

Cabe resaltar que Miguel Ángel no terminó el Giro de Italia 2022 y su equipo le terminó el contrato por supuestamente estar relacionado con una red de dopaje de España, por lo cual no le pagaron el salario que le pertenecía. Pese a que ‘Supermán’ continuó su carrera en el Team Medellín y demostró su nivel en la Vuelta a Colombia 2023, no pudo seguir brillando en las tres grandes vueltas.

Miguel Ángel no dejó de luchar por demostrar su inocencia y aunque se demoró, finalmente la justicia llegó a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Es necesario anotar que el pedalista colombiano todavía está suspendido por la Unión Ciclística Internacional, pese a que no se comprobó que realmente usara una sustancia que se considere como dopaje.

De todas maneras, se espera que la suspensión sea levantada, el colombiano pueda regresar a la élite ciclística y el equipo Astana le pague todos los salarios atrasados, que según reportaron múltiples versiones de la prensa, es una deuda mayor a 1 millón de euros.