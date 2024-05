“Sigan creyendo”: Vélez desmintió popular argumento del fracaso de Millonarios a través del Real Madrid

El miércoles 8 de mayo estuvo cargado de fútbol: Por un lado, Real Madrid consiguió la clasificación a la final de la Uefa Champions League, mientras que Millonarios quedó prácticamente eliminados tras empatar a un gol frente a Bolívar.

Tal parece que Carlos Antonio Vélez encontró la similitud de ambos equipos para desmentir un argumento que se ha vuelto popular sobre el fracaso de conjunto ‘Embajador’.

Carlos Antonio Vélez comparó a Millonarios con el Real Madrid:

Las críticas contra Alberto Gamero no se han hecho esperar tras la terrible participación del conjunto capitalino en la ‘Gloria Continental’, no tanto por la manera en cómo juega el equipo, sino porque a principio de semestre no exigió más refuerzos para afrontar la prueba continental.

No obstante, el comentarista de Win Sports dejó claro que el fracaso de Millonarios no tiene que ver únicamente con la falta de fichajes, y para la muestra es que Palestino va mejor que Flamengo en el mismo grupo del ‘Embajador’, aun teniendo una nómina mucho más corta y limitada.

Es por eso, que Carlos Antonio incluyó al Real Madrid como un ejemplo, pues dejó claro que es un equipo que no ha realizado fichajes rimbombantes en las más recientes temporadas y siguen siendo los que mejor compiten en la Champions:

“La gran teoría que trata de explicar los malos resultados de Millonarios en Copa es que “no invirtieron, no se reforzó el equipo para la Libertadores”… pregunto.. ¿Palestino gastó mucho en contrataciones? ¿Tiene una nómina llena de figuras? Y que tal la otra cara.. Flamengo cuánto gastó y cuanto vale su nómina? Sigan creyendo que esto es de plata!!!! Si así fuera 15 equipos tendrían más ventaja que el Real Madrid para vencer en la Champions League revisando “contrataciones” en los últimos 5 años… que facilísimo tan bravo en la argumentación.. así es todo!”.