Rigo y Michelle no le huyeron al tema de divorcio: ‘a ojo cerrado’ confesaron quién se quedaría con los niños

‘Rigo’, la novela producida por RCN, permitió conocer la historia de amor entre Rigoberto Urán y Michelle Durango, al punto de convertirla en una de las parejas del momento. Sin embargo, les preguntaron cómo manejarían un caso de divorcio y ellos demostraron lo conectados que están hasta con la respuesta.

Rigo y Michelle hablaron de divorcio: a ojos cerrados confesaron quién se quedaría con los niños:

En un video que compartió Eva Rey a través de sus redes sociales, como fragmento de su programa ‘Desnúdate con Eva’ con Rigoberto Urán como especial para el Día de la Madre, justo después de revelarse que serán papás por segunda vez.

La dinámica que compartió como ‘abrebocas’ de la entrevista completa consistía en una videollamada con Michelle y Rigo, quienes debían tener los ojos cerrados mientras contestaban algunas preguntas de casos hipotéticos; uno de ellos fue qué sucedería si se llegan a separar:

Aunque los dos tenían los ojos cerrados, la respuesta fue la misma: “50 y 50, hicimos una sociedad, pero como ella se queda con los niños, se le da un poquitico más”, dijo Rigoberto, mientras su esposa señalaba a ambos con sus manos, lo que desató la risa.

Rigoberto Urán habló de su hijo que viene en camino:

El ‘Toro’ de Urrao confesó que Michelle es quien guía la educación de sus hijos y no le permite a Rigoberto Urán darle palmadas a sus hijos:

“Michelle es mejor mamá, además no soy un papá presente. Uno como papá quiere dar una buena educación. Soy un padre tratando de enseñar muchas cosas, pero ahora el sistema de educación es diferente. Michelle es una mujer que lee mucho, yo a veces le digo que una palmadita no pasa nada, pero ella dice que no se puede. Ella da todos los instructivos, porque si por mí fuera, una palmadita de vez en cuando. Si yo les doy una palmada, Michelle me acaba”.