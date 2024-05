“No es político”: Nuevo presidente del Medellín rompió el silencio sobre la posibilidad de fichar a JuanFer

Daniel Ossa dejó de ser el presidente de Independiente Medellín y en su lugar llegó Juan Camilo Restrepo, de quien se espera que arme un equipo que pueda competir en el segundo semestre de este año en el rentado local y que le ‘de una mano’ en la Copa Sudamericana.

De hecho, ya le preguntaron si va a intentar repatriar a JuanFer, quien no tiene mal presente en Racing, pero que ha viajado en varias ocasiones de urgencia a nuestro país por una situación familiar. La respuesta del presidente fue diplomática, sin connfirmar o negar.

¿Regresa Juan Fernando Quintero al Medellín?

El ahora presicente del conjunto ‘poderoso’ concedió una entrevista con ‘El VBar’, programa de Caracol Radio, donde una de las primeras preguntas que le hicieron fue sobre los fichajes que realizarán de cara al próximo semestre, pero específicamente nombraron a Juan Fernando Quintero

Diego Rueda fue concreto y le dijo si era cierto que la primera gran contratación durante su gestión sería la de ‘JuanFer’ y aunque Restrepo no dijo que estuvieran buscando al jugador de Racing, tampoco le cerró las puertas y dejó claro que siempre será bienvenido:

“Yo llevo tres días, estamos enfocados en ganar el partido del martes y pasar a los octavos de final. No podemos descartar ningún nombre porque tenemos que sentarnos por supuesto con el cuerpo técnico, pero tenga claro que ese nombre y otros siempre tendrán las puertas abiertas en esta institución”.

Las palabras del presidente hicieron pensar a los periodistas que sí lo van a buscar, entonces le pidieron que no diera una respuesta de político, pero él insistió en que no hay nada concreto:

“Yo no digo ni que sí ni que no. Eso no es político, es la verdad, porque yo me acostumbro a dar noticias cuando ya tenga la situación controlada, pero por supuesto que vamos a trabajar por fortalecer el equipo”.