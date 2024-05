Hincha de Tolima casi pone a perder a creador de contenido que le cantó la tabla

JP Soto, un joven creador de contenido, compartió un video en el que se evidencia la manera en la que un hincha de Deportes Tolima por poco lo roba en plena grabación.

Sin importar que estuvieran filmando, el aficionado lanzó su mano hacia el celular del joven que logró gambetear la situación, pero no se quedó callado ante el tema.

Mientras grababa contenido del cuadro ibaguereño, al joven le llegaron cinco personajes que lo rodearon y allí se dio la situación.

Hincha de Tolima casi roba a creador de contenido

En las imágenes se observa como el seguidor del cuadro Vinotinto y Oro lanza la mano para intentar tomar el celular que Soto tenía en su poder, pero que alcanzó a alejar.

Me informa el VAR que me iban a bajar del celuco jajaja. Ya fuera de chiste, es hora de más aguante y menos pegante. Dejen de hacer quedar mal nuestra ciudad; de todos los que viajamos, somos más los buenos que los malos, pero esta partida de malpariditos los debemos erradicar de… pic.twitter.com/vnYZCC3b5v — JP Soto (@SoyJpSoto) May 7, 2024

El joven se percató y logró evitar el robo, sin embargo, después resumió la situación y además dejó un contundente mensaje en el que mostró su rechazo ante este tipo de personas que integran las barras bravas de los equipos del país.

“Me informa el VAR que me iban a bajar del celuco jajaja. Ya fuera de chiste, es hora de más aguante y menos pegante. Dejen de hacer quedar mal nuestra ciudad; de todos los que viajamos, somos más los buenos que los malos, pero esta partida de malpariditos los debemos erradicar de las canchas. Llegaron 5 así de la nada, y para no demostrarles miedo, les seguí la corriente; justo les hice preguntas aleatorias del equipo y no sabían un cul0. No quiero estigmatizar, pero precisamente por esto hace mucho dejé de ir a sur, y sé que muchas más personas le cogieron pereza a esa tribuna por las mismas razones. Basta de delincuentes disfrazados de hinchas”, sentenció.

Por fortuna, para JP Soto no fue más que un intento frustrado de robo, pero quedó en evidencia una vez más que hay mucho personaje que se viste de hincha, pero va con dobles intenciones a los escenarios deportivos.