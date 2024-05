A Pinto le faltaron a la palabra porque ya tenía acuerdo para dirigir y hasta charló a 3 jugadores

El propio Jorge Luis Pinto reconoció que tenía todo acordado, de palabra, para dirigir a Deportivo Cali, pero a última hora cambiaron de parecer y lo dejaron iniciado.

En diálogo con le medio Zona Libre de Humo, el estratega santandereano contó detalles de la reunión que tuvo con el presidente del club y donde se cuadró todo.

Incluso, el entrenador detalló que ya había contactado a tres jugadores (dos de ellos extranjeros) para sumarse al club.

Pinto tenía todo cuadrado con Cali

“Tuve una reunión con el presidente Guido y el Dr. Quintero, hablamos de fútbol, del pasado, del presente y del futuro para dirigir, creía que era indecente hacerlo por el Cocho. Hablamos de todo, de jugadores, de una rebaja, fue una conversa muy amplia y amigable, cuadramos todo”.

Cambiaron de parecer

“Como no me llamaban le puse un mensaje al Dr. Guido Jaramillo y luego recibí un mensaje que ya no iba”.

Todos unidos

“Otro de los acuerdos que yo pedí, es que hubiera unidad, todos tirando para el mismo lado y que los jugadores estuviesen siempre al día”.

Opciones en el exterior

“Ahora estoy absolutamente libre, he recibido propuestas de Perú, Bolivia pero yo quiero estar cerca”.

Jugadores contactados

“Siento pena porqué ya había hablado con 3 jugadores (2 extranjeros y un colombiano) para llegar al equipo”.

Decepción

“Uno como humano sale triste de que en estas épocas de la vida le pasen a uno estas cosas”.

Repetiría sus decisiones

“Si lo tengo que volver a hacer lo hago, en el tema del Chino Sandoval, por la experiencia que tengo y la posible contaminación que se pueda presentar”.

El valor de la palabra

“Yo nunca firmó un contrato por adelantado, yo siempre he creído en la palabra, es sagrada”.

¿Dirigiría América?

“Soy un hombre de fútbol y junto al médico Gabriel Ochoa soy el único que dirigió a los dos equipos de Bogotá”.

Luchar contra el descenso

“Mi esposa me decía, ¿usted se va a meter en ese pleito de poder quedar en el límite del descenso con Cali? Yo le dije que el trabajo no traiciona y ahí echamos para adelante”.

Mele estuvo cerca del Cali

“Cuando dirigí a Cali estuvimos a punto de traer al arquero Mele, infortunadamente no se pudo cerrar porque lo que pedía el jugador estaba por encima del presupuesto del club”.