Cristian Zapata tomó acciones legales ante la FIFA contra anterior equipo por un ‘buen billete’

A sus 37 años de edad, Cristian Zapata figura en el fútbol de Brasil, específicamente en Esporte Clube Vitória, club donde llegó a principio de este 2024 y donde se coronó campeón Campeonato Baiano. Sin embargo, ahora volvió a ser noticia porque tomó acciones legales contra equipo por donde estuvo recientemente.

Cristian Zapata tomó acciones legales contra anterior equipo:

Aunque el equipo directamente anterior del zaguero central fue Atlético Nacional, el problema viene de más atrás, pues desde Argentina, el periodista César Luis Melo, reportó que Zapata interpuso una demanda a San Lorenzo porque no le han pagado una deuda de 250.000 dólares, lo que representa en pesos colombianos un valor aproximado de 974,177,500, sin contar los intereses.

Cristian Eduardo estuvo en el conjunto ‘ciclón’ durante dos años, tiempo en el que disputó 51 partidos, anotó dos goles y una asistencia. Lo insólito del asunto es que el colombiano hizo varias reclamaciones, pero no fueron respondidas, así que tuvo que ir a instancias legales ante el ente rector del fútbol internacional.

🚨El defensor Cristian Zapata demandó en FIFA a San Lorenzo por no pagarle una deuda de u$s 250.000 más intereses.

— César Luis Merlo (@CLMerlo) May 3, 2024

No es el primer problema de San Lorenzo con los colombianos:

Yeison Gordillo fue compañero de Zapata en el equipo argentino y también puso en conocimiento de las autoridades el incumplimiento de los pagos, hecho que le representó una importante multa al equipo ante la FIFA.

Cabe resaltar que por los mismos problemas económicos, San Lorenzo no puede fichar jugadores, así que intenta mantener en la plantilla a los que puede. No obstante, otro que no aguantó las condiciones fue el ahora jugador del Junior, Rafael Pérez.