César Farías y Pacho Vélez protagonizaron acalorada discusión en vivo: “Tengo pruebas”

Muchas cosas se dijeron sobre César Farías, respecto a su salida del América de Cali, incluyendo problemas en el interior del equipo e incluso una agresión contra un entrenador de las divisiones inferiores de la institución.

Durante una entrevista con el programa ‘F90′ de ESPN, el entrenador venezolano aprovechó para confrontar a ‘Pacho’ Vélez, pero él tampoco se dejó y dejaron una acalorada discusión.

César Farías confrontó fuerte a ‘Pacho’ Vélez en vivo y él tampoco se dejó:

El técnico recién salido del América fue conciso con ‘Pacho’ Vélez y le aseguró que lo está difamando, así que le pidió respeto y confesó que se siente afectado moralmente por los rumores:

“Se lo digo a usted con todo respeto, don ‘Pacho’. Usted me está difamando desde hace días, no es cierto. Discúlpeme que lo desmienta categóricamente, pero la verdad me quedo sorprendido de todas las cosas que usted ha dicho de mí”

“Que yo me peleé, que le pegué a un entrenador, que le pegué a una señora. Cualquier cantidad de cosas. Imagínese el escándalo que se hubiese armado si César Farías le hubiera pegado a alguien, luego que yo tenía mala relación con los jugadores”

“Yo no puedo creer en chismes de peluquería, yo lo respeto porque es mayor que yo y llevo años viéndolo en televisión, pero yo también merezco respeto y eso no es correcto. Me siento afectado moralmente porque tengo hijos. Tengo audios y cosas”.

Pacho Vélez se defendió y se acaloró la discusión:

‘Pacho’ Vélez: “Aquí nunca se ha dicho que se ha levantado la mano contra una mujer. Muéstreme donde dije eso. Yo con el tema de las mujeres nunca me meto, aun sabiendo”.

César Farías: “Sabiendo qué, dígalo”

‘Pacho’ Vélez: “César yo no me voy a poner en este momento a hablar. Eso que lo resuelva el América y César Farías, ese tema al aire no he ventilado. Yo lo que he dicho acá es que en un partido del Desgarre, que usted agredió a alguien y la persona que me informó estaba ahí. Déjeme terminar César porque yo guardé silencio mientras usted hablaba. Le invito a que me muestre un audio o una prueba. Parece que no escuchó bien la entrevista porque a Tulio Gómez yo le hice una pregunta, no una afirmación”.