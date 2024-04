“Mi continuidad no está en duda”, Farías dejó claro que está firme en América

La eliminación de América de Cali del fútbol colombiano no generará ninguna decisión radical y César Farías se mantendrá al frente del cuerpo técnico del equipo o, al menos, esto es lo que tiene claro el entrenador venezolano.

Ante la no clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor 2024-I, muchos hinchas piden un cambio de timonel, pero parece que ese gusto no se les va a dar.

En la rueda de prensa, posterior al juego ante Once Caldas por la fecha 19, el estratega fue cuestionado al respecto y dejó claro que no tienen nada que ratificar porque él sigue como comandante de ese barco.

César Farías rechaza cualquier insinuación a su salida de América

Incluso, el entrenador venezolano se mostró sorprendido con la pregunta que le hicieron porque su vínculo laboral con la escuadra ‘Escarlata’ está vigente y pues no hay necesidad de ratificar nada, según él mismo.

Fue a las preguntas “¿Si de usted dependiera, seguiría en América? Y ¿Cuándo resuelve su futuro con el equipo para el segundo semestre?”, que se mostró extrañado el DT.

Allí dejó claro: “Que yo sepa, no está en duda. A mí no me han dicho nada de lo que usted está mencionando. ¿Usted está manifestando que si me voy?”.

Cesar Farías considera que no esta en duda su continuidad en el @america y no necesita ratificación de su continuidad, responde pregunta el compañero de Caracol Radio @rusbelfranco @Caracol_Cali pic.twitter.com/QBEf8S2zQY — Jose Alberto Ortiz R (@joseperiodista) April 29, 2024

Ante esto, el periodista trató de explicar diciendo: “Le pregunto porque América oficialmente no ha entregado el comunicado sobre su continuidad”.

“Disculpe. ¿Ratificación de qué si yo tengo un contrato hasta diciembre? No entiendo por qué tiene que haber una ratificación si yo tengo un contrato vigente”, aclaró el estratega.

Con bastante claridad, César Farías dejó firme su postura de que él seguirá como técnico de América de Cali para el segundo semestre.