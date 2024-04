Atlético Nacional cerró su semestre con victoria ante poca gente ¿cuántos hinchas asistieron?

Atlético Nacional vs Deportes Tolima

El primer juego de la última fecha de la Liga BetPlay 2024-1 se disputó en la tarde de este sábado 27 de abril entre Atlético Nacional y Deportes Tolima en el Atanasio Girardot, con el destino de ambos ya resuelto. De todas maneras, llamó la atención la triste cifra de asistencia que tuvo el cuadro ‘Verdolaga’.

La triste cifra de asistencia en el juego Atlético Nacional vs Deportes Tolima:

La relación de la hinchada con los directivos y jugadores de Atlético Nacional no ha sido la mejor durante este semestre y eso quedó en evidencia tras las constantes decepciones en los diferentes torneos, al punto que muchos dejaron de acompañar en señal de protesta.

Aunque Atlético Nacional ya cambió de presidente y de entrenador, los hinchas no soportaron la eliminación, así que decidieron no acompañar en el último juego de este semestre contra el Tolima, pues según reveló el periodista Julián Céspedes, únicamente asistieron al Estadio Atanasio Girardot 10.077 personas.

En este punto cabe resaltar que uno de los argumentos por los que no se ha modificado el formato de los cuadrangulares en el fútbol colombiano es por la probabilidad alta de que los hinchas dejarían de acompañar a sus equipos cuando ya estén eliminados.

10.077 asistentes al Atanasio para Nacional vs Tolima. — Julián Céspedes (@JulianMCespedes) April 28, 2024

¿Resumen de Atlético Nacional vs Deportes Tolima:

Pablo Repetto no quería cerrar el semestre con una mala imagen pese a la eliminación y salió con el once de gala para hacerle frente al líder del fútbol colombiano, que no tenía ninguna presión porque ya había asegurado su punto invisible.

De esta manera, Édier Ocampo abrió el marcador para el cuadro ‘Verdolaga’, luego Juan Felipe Aguirre aumentó la ventaja y finalmente Andrés Salazar anotó el último tanto del equipo paisa. Deportes Tolima descontó, pero por un curioso autogol de Juan José Arias a pocos minutos de terminar el partido.