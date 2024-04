Periodista denuncia a equipo del FPC por vetarlo, incluso como hincha para entrar al estadio

Juan Oclassen, periodista y comunicador social, lanzó un delicado señalamiento en contra del equipo del fútbol colombiano Real Cartagena e incluso de la Dimayor a los que denunció que no lo quieren dejar entrar al estadio, ni siquiera como hincha, pese a tener comprado el abono.

El joven que argumenta asistir como prensa desde el año 2016, acusa al oficial de la División Mayor del Fútbol Colombiano en la Heroica de impedirle el acceso.

También señala intenciones políticas de otros periodistas a los que sí les abren las puertas del escenario.

Periodista dice que le niegan acceso al estadio

A través de sus redes sociales, Oclassen armó un hilo para detallar la situación e incluso publicó capturas de pantalla de su abono y de una conversación de chat como evidencia.

Yo pago mi boleta y @Dimayor quiere censurarme la entrada al estadio. Ojo @Canal1Colombia, @lasillavacia. La prensa no es libre en Cartagena.



El oficial de Dimayor de Real Cartagena ni Jorge Oviedo me permiten ser hincha del Real Cartagena. Yo no soy un medio, soy un hincha. — juan oclassen (@juanoclassenfut) April 25, 2024

“Yo pago mi boleta y @Dimayor quiere censurarme la entrada al estadio. La prensa no es libre en Cartagena. El oficial de Dimayor de Real Cartagena ni Jorge Oviedo me permiten ser hincha del Real Cartagena. Yo no soy un medio, soy un hincha.

Desde el año pasado no me quieren dejar ser hincha del Real Cartagena y lo que pienso. La privatización del fútbol en Colombia es una cosa jodida. Yo pagué mi abono para ingresar y los que van gratis, a lamerle a los políticos, pueden gozar de privilegios.

Mi abono. Y el año pasado también me aboné porque el señor Jorge Oviedo me dijo que necesitaba un medio acreditado. Cuando conseguí medio acreditado me la rechazó. Así que hago mi trabajo como un hincha más y ahora quieren censurar a un hincha, yo no tengo medio registrado 🤣

Mi abono. Y el año pasado también me aboné porque el señor Jorge Oviedo me dijo que necesitaba un medio acreditado. Cuando conseguí medio acreditado me la rechazó. Así que hago mi trabajo como un hincha más y ahora quieren censurar a un hincha, yo no tengo medio registrado 🤣 pic.twitter.com/XcGa0Nr03A — juan oclassen (@juanoclassenfut) April 25, 2024

Durante todos estos años, desde el 2016, que sigo al Real Cartagena como prensa. He podido denotar cuáles son los periodistas de estómago. Esos que van solo cuando las cosas están bien y cuando hay pauta política de por medio.

Los he visto haciéndole campaña a Quinto Guerra, Yolanda, entre otros. Y esos gozan de privilegios por lamer sin límites. Yo no quiero dinero de nadie. Me endeudaré hasta los dientes para hacer mi trabajo bien. ABRE LOS OJOS CARTAGENERO.

No tengo miedo. Repito. Si no me dejan entrar al estadio, me quedaré con la gente en una tienda haciendo mi trabajo. La gente es la que importa, no Dimayor, no tú, no Win, no un periodista que quiere ser protagonista.

Tengo todos los chats con esa persona que no me permite trabajar. Y el puede decir misa. No puede tapar nada. Censúrenme, que ya están en evidencia, muchachos.

Dicen también que tengo miedo. Jamás lo he tenido. Ni para denunciar cómo hicieron mal una cancha en Cartagena, ni para denunciarte a ti que no trabajas y no dejas trabajar”, señaló el periodista.