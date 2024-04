Millonarios no ha jugado su tercer partido en la Libertadores y ya tiene la clasificación ‘embolatadísima’

Millonarios VS Flamengo por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores en el Estadio El Campín de Bogotá

Millonarios no ha jugado su tercer partido en la Copa Libertadores 2024 y ya parece eliminado. Para el lamento de su hinchada, los resultados de los demás integrantes del Grupo E no han beneficiado al ‘Embajador’. Debido a esto, a falta de cuatro partidos para el final de la fase de grupos, ‘Millos’ ya está haciendo cuentas porque no puede ceder más terreno.

Este 24 de abril de 2024, Bolívar enfrentó a Flamengo en el primer partido de la Fecha 3 en el Grupo E. Aprovechando la altura de La Paz, Bolívar se impuso 2-1 y sumó tres puntos más. Con este resultado, el equipo boliviano mantuvo el puntaje perfecto y se consolidó como el líder en solitario del grupo con nueve puntos.

Flamengo, por su parte, quedó segundo del grupo con cuatro puntos. Ahora, solo queda esperar para ver qué hará Millonarios en su visita a Palestino.

¿Cómo va Millonarios en la Copa Libertadores 2024?

Este 25 de abril de 2024, Millonarios enfrentará a Palestino en el último partido de la Fecha 3 en el Grupo E de la Libertadores. El duelo será clave, pues seguramente definirá al equipo que pelee por la clasificación con Flamengo y Bolivar.

Al partido contra Palestino, Millonarios llega tercero del grupo con un punto. Mientras que los de Chile son últimos con cero unidades. En caso de ganar, el ‘Embajador’ quedará con cuatro puntos e igualará a Flamengo. Ahora, ¿por qué hay quienes dice que, sin jugar su tercer partido, Millonarios ya tiene la clasificación ‘embolatada’?

En primer lugar, para que Flamengo no le saque más ventaja, pues Bolívar ya ‘picó en punta’ para ganar el grupo, ‘Millos’ necesita ganarle a Palestino en Chile. Después, el equipo bogotano tendrá la segunda ronda de partidos y, afortunadamente, enfrentará como local a Palestino y a Bolívar. El problema está en que viajará a Brasil para jugar de visitante contra el ‘Fla’. Ese partido es el que mucho creen que definirá el futuro de Alberto Gamero y sus dirigidos.

