Pablo Repetto fue claro sobre los fichajes y salidas que muchos esperaban para Atlético Nacional

Atlético Nacional ya está completamente eliminado de la Liga Betplay 2024-1 y solamente resta un juego para que culmine un semestre para el olvido. Sin embargo, el entrenador Pablo Repetto no pierde tiempo y ya comenzó con la planeación de lo que será su reto en la segunda parte del año, al punto que confirmó una noticia sobre los fichajes que muchos estaban esperando para el ‘Verdolaga’.

PUBLICIDAD

Pablo Repetto confirmó noticia sobre los fichajes que muchos estaban esperando en Atlético Nacional:

El técnico uruguayo concedió una conferencia de prensa antes del juego contra Deportes Tolima, que se jugará el sábado 27 de abril, donde se le cuestionaron por varios temas, incluyendo las pretenciones del equipo de cara al segundo semestre y él no tuvo problema en hablar de las contrataciones que realizarán.

Pese a que Repetto no dio los nombres de los jugadores que intentarán fichar, sí dejó claro que será un trabajo mancomunado con la dirigencia, ahora en cabeza de Sebastián Arango Botero. En la misma sintonía, también confirmó que no se quedarán únicamente con los entrenamientos, sino que buscarán partidos de preparación que les permita llegar con ritmo a la próxima competencia.

Recomendados

“Van a llegar nuevos jugadores, vamos a trabajar con los directivos. Jugaremos amistosos de pretemporada para que el equipo llegue con ritmo para el inicio del siguiente campeonato”.

🎙️ | #RuedaDePrensaVerdolaga |

Pablo Repetto: “Van a llegar nuevos jugadores, vamos a trabajar con los directivos. Jugaremos amistosos de pretemporada para que el equipo llegue con ritmo para el inicio del siguiente campeonato”. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) April 24, 2024

Pablo Repetto habló de los jugadores que no van a seguir en Atlético Nacional:

El estratega urugayo no se quiso meter en ‘camisa de once varas’ y fue muy contundente tras la pregunta que le hicieron sobre los jugadores que definitivamente no continuarán defendiendo los colores de Atlético Nacional. Repetto fue específico en que las decisiones se tomarán cuando Nacional ya no tenga más compromisos por este semestre:

“Terminado el partido con Tolima haremos un balance y tomaremos decisiones, evaluaremos a los jugadores que van a seguir”.