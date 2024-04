“No propone nada”, Arturo Vidal quedó molesto con el planteamiento de Alejandro Restrepo

Alejandro Restrepo le montó el bus de Alianza Lima contra los palos a Colo-Colo en la Copa Libertadores y esto dejó bastante molesto a Arturo Vidal que cargó contra el planteamiento al final del encuentro.

La mayoría de espectadores se quejaron de que fue el partido más aburridor en lo que va de la competencia continental hasta el momento con un 0-0 que no dejó nada de emociones.

Por esto fue que el Rey se quejó ante la prensa en diversas entrevistas al final del juego en donde dijo que los peruanos nunca fueron rival para ellos y solo fueron a echarse atrás.

Arturo Vidal criticó el juego de Alianza Lima

Al ser consultado al respecto de la situación, en primera medida sentenció que “Vinieron a hacer su trabajo y tirarse atrás. Nunca fueron rival para nosotros. Vamos a ir a buscar los tres puntos allá en su casa”.

Posteriormente, en otra charla manifestó que esperan en la vuelta propongan algo diferente: “Ojalá que en Perú salgan a jugar a un poco más. Nosotros vamos a ir buscar los 3 puntos, no nos vamos a meter atrás como ellos hicieron acá. Da rabia no ganarle a un equipo que no propone nada”.

También dijo que fue muy incómodo el tema y que les da rabia que les hayan propuesto eso en plena Copa Libertadores.