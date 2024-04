Con solo 17 años, Ángel Barajas asistirá a sus primeros Juegos Olímpicos: quiere seguir haciendo historia y bañar de oro a Colombia

Menos de dos décadas atrás, la ciudad de Cúcuta presenciaría el nacimiento de un deportista que tan solo diecisiete años después, dejó el nombre de Colombia gracias a la gimnasia, un deporte que descubrió antes de cumplir cinco años de edad y que ahora lo tiene a punto de participar en sus primeras Olimpiadas.

Gracias a su destacada actuación en la Copa del Mundo en Doha, Qatar, Barajas se quedó con el tiquete a los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría masculina, luego de superar a su compañero y amigo, Jossimar Calvo. Cabe destacar que Luisa Blanco hará lo propio en la categoría femenina para nuestro país.

Publimetro Colombia habló con Ángel Barajas sobre su clasificación a los Juegos Olímpicos, pero también del camino que recorrió y la importancia que ha tenido en su vida el apoyo de sus seres queridos.

¿Quién es Ángel Barajas?

Siento que soy una persona humilde, lo primordial para un deportista es la humildad. Me gusta mucho ayudar a las personas, obviamente sin recibir algo a cambio porque me gusta y me nace hacerlo.

¿Cómo inició su relación con la gimnasia?

Empecé a los cinco años gracias a un vecino que trabajaba en la liga, él veía que me montaba en la puerta y que hacía medialunas, entonces habló con mi mamá para que me llevara a gimnasia, pero ella no conocía ese deporte. En primera instancia, la verdad yo no quise porque había puras mujeres en el gimnasio, entonces fue incómodo. Después me llevaron, engañado, por segunda vez, y ya había hombres entrenando. Mi mamá me dijo que fuera a hacer lo que sabía. El profe (Jairo Ruiz) me vio y preguntó por mí.

¿Contó con el apoyó de su familia en su decisión por el deporte?

Más que todo de mi mamá, que era quien me llevaba, me esperaba, me recogía, pero de por sí, siempre hubo ese apoyo en la familia. Mis hermanos se sienten muy orgullosos de tenerme, muy felices por todo lo que he logrado, mis papás igualmente por darles tanta alegría a ellos.

¿Cómo ha sido su relación con el entrenador, Jairo Ruiz?

El profe es como mi padre porque me la paso con él y ha creado en nosotros una familia, gracias a él por eso estoy ahorita clasificado. Al poco tiempo de estar en gimnasia, iban a arreglar todo para los Juegos Nacionales, entonces hicieron una concentración en Cartagena y el profe me llevó. Tenía como 6 años y era con personas mayores, yo era el único pequeño. De ahí aprendí qué era la disciplina, la constancia de los entrenamientos, el esfuerzo que uno tiene que hacer, y desde ahí, la gimnasia me empezó a gustar más. Ya no lo hacía por deporte, sino porque me gustaba.

¿Pensó en algún momento tirar la toalla?

La mayoría de los deportistas tienen su época de no querer hacer más ese deporte y yo pasé por eso. Cuando tenía 12 o 14 años, llegué al punto de pensar en dejarlo definitivamente. No sé por qué pensaba eso, yo sabía que era talentoso y que podía llegar lejos, pero quería hacer otras cosas porque no estudiaba presencial, sino virtual y eso me aburría. Estar ocho horas en el gimnasio, con la misma rutina a diario. Eso al principio aburre y más a esa edad. Me hizo falta en la infancia poder salir a jugar con mis amigos, pero ese sacrificio valió la pena, siento que todo esfuerzo y dedicación, le da a uno sus resultados, y ahora estoy clasificado a unos Olímpicos.

¿Cómo se lleva con Jossimar Calvo?

Aparte de ser un buen compañero y amigo, también es como mi papá. En la concentración de Cartagena, yo siempre estaba con él y él siempre estuvo pendiente de mí. Me está apoyando y aconsejando para que saque lo mejor de mí.

Sobre su clasificación a los Juegos Olímpicos y la eliminación de Jossimar:

Tuve la esperanza de que podría ayudarlo a clasificar porque si yo pasaba por barra fija, automáticamente yo salía de paralelas y entraba él, pero no se pudo lograr. Me sentía muy feliz, pero a la vez triste. Lo primero que él me dijo fue que lo había hecho muy bien, que por poco lo llevo a París, pero que no me preocupara y que viviera esa experiencia que él ya vivió, que es muy bonito y que a la próxima nos veíamos en Los Ángeles.

¿Con quién irá a los Juegos Olímpicos?

A París voy con el fisioterapeuta, psicólogo, el profe Jairo. También voy con mi mamá, pues lo primero que le dije es que, si clasificaba, la iba a llevar.

¿Por qué Ángel Barajas no estará en la inauguración?

Nosotros no vamos a la inauguración porque gimnasia es el primer deporte y al otro día es la competencia. El evento es tarde en la noche y nos podría afectar, no nos sirve.

¿Siente presión de representar a Colombia en las Olimpiadas?

Pese a que estar clasificado a los Olímpicos con 17 años es algo histórico y maravilloso, también es una carga. Aún así, intento no prestarle mucha atención a ese peso porque no me va a ayudar. Solo pienso en disfrutar esa competencia y la oportunidad que me presentó Dios porque eso no se ve siempre.

¿Qué se puede esperar de Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos?

Una buena representación. Creo que ir por primera vez a unos Juegos Olímpicos no es fácil y más porque vengo de juvenil y estas cuatro Copas del Mundo fueron las primeras cuatro competencias de mayores, entonces el nivel es muy fuerte y se siente la presión.