Algo más que un milagro... ¿Qué necesita el Medellín para meterse en los cuadrangulares de la Liga?

Independiente Medellín necesita más que un milagro para meterse en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 1-2024. Tras el final de la Fecha 18, hay cuatro equipos que están lucharán por tres cupos a los cuadrangulares en la última Fecha de la Liga. El Medellín es el equipo con menos posibilidades, por lo que debe esperar una serie de resultados y, por supuesto, ganar en su partido.

Actualmente, el Medellín está el noveno lugar de la Liga con 26 puntos. En la última Fecha de la competencia, el ‘Poderoso’ enfrentará al Envigado, que ya está eliminado y sigue luchando para alejarse del descenso. Cabe señalar que el gran problema del equipo paisa es la diferencia de gol, pues está en -10.

6. Millonarios / 18 pj / 28pts / +5dg

7. Junior / 18 pj / 28pts / +3dg

8. Once Caldas / 18 pj / 28pts / 0dg

9. Medellín / 18 pj / 26pts / -10dg

¿Qué necesita el Medellín para meterse en los cuadrangulares?

Para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 1-2024, el Medellín necesita ganar y que Once Caldas, Millonarios o Junior no ganen. Si los tres equipos ganan, el ‘Poderoso’ queda eliminado. Si alguno de los tres empata, los de Alfredo Arias podrían clasificar por diferencia de gol si ganan. Sin embargo, la diferencia de gol del equipo paisa es tan mala que debería ganar por más de 11 goles o esperar una abrumadora goleada en los otros partidos para clasificar.

Teniendo la pésima diferencia de gol, el mejor escenario para el Medellín es ganar su partido y que Millonarios, Junior u Once Caldas no ganen ni empaten. Cabe señalar que ‘Millos’ enfrentará a Boyacá Chicó, el ‘Tiburón’ al Deportivo Cali y el Once al América.

