¿Lo recuerda? A Macálister Silva también le habían lanzado una navaja desde la tribuna del Medellín

El fútbol colombiano parece tocar fondo jornada tras jornada y la fiesta del clásico ‘paisa’ pudo terminar en tragedia, pues en los minutos finales del juego, le lanzaron un objeto corto punzante a Pablo Cepellini, quien recibió el impacto en su cabeza, pero por fortuna no pasó a mayores.

Sin embargo, este accionar no es nuevo para los aficionados del Medellín, pues hace cinco años le hicieron lo mismo a David Macálister Silva, capitán de Millonarios.

A Macálister Silva también le habían lanzado una navaja desde la tribuna del Medellín:

Sucedió exactamente el sábado 21 de septiembre de 2019, cuando Independiente Medellín recibía a Millonarios en la fecha 12 del ‘todos contra todos’, que terminó con victoria para el conjunto bogotano. Tristemente, una vez más, el fútbol fue lo menos importante de aquella noche que pudo terminar en tragedia.

Casi como una estampa de lo que sucedió contra Pablo Cepellini, mediocampista de Atlético Nacional, el actual capitán de Millonarios, David Macálister Silva, se dispuso a cobrar un tiro de esquina, cuando cayó una navaja desde la tribuna del conjunto ‘poderoso’.

‘Maca’ se detuvo a analizar lo que le lanzaron y se encontró con una navaja, que no dudó en agarrar para mostrársela al árbitro del compromiso, Carlos Ortega, aunque tampoco fue suspendido.

El delincuente que arrojó el objeto fue identificado por las autoridades y el entonces alcalde Federico Gutiérrez dejó claro que el sujeto de 19 años recibiría una sanción en la que no podría volver a ingresar a un estadio durante tres años.

Lanzan navaja pata de cabra a jugador de Millonarios en el partido contra medellín en el Atanasio Girardot " será q hay sanción" o tiene q a ver sangre para q se haga algo @Dimayor @Citytv @NoticiasCaracol @NoticiasWin @InformacionMFC pic.twitter.com/quoM43qWYc — Ángel Martínez (@Aamg051075) September 22, 2019

Pablo Repetto quedó indignado por la navaja contra Cepellini:

“Terminando la conferencia y nadie habló de lo que pasó en el partido, eso me llama la atención. Cepellini se tira, hay que suspender el partido y ganamos los puntos, pero en todo momento quisimos jugar y le tiraron de todo dos veces. No pasó a mayores, pero puede pasar y no tenemos que esperar”.