“Se salvó James”: São Paulo descartó a Rafa Benítez y se decantó por técnico que dirigió en el FPC

#PodeCravar 🤝



Luís Zubeldia é o novo técnico do São Paulo. O Tricolor Paulista acertou contrato até o final de 2025 com o argentino, que é aguardado neste sábado no CT da Barra Funda. Zubeldía comandará o São Paulo a partir do jogo diante do Barcelona, em Guayaquil.



Depois das… pic.twitter.com/UCbxefCA28