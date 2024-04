Once Caldas hizo clara petición a Dimayor para ‘curarse en salud’ y evitar problemas con Junior

Jugadores del Once Caldas en 2024 (Instagram, @oncecaldas)

Este sábado 20 de abril continuarán los partidos del fútbol colombiano y a las 6:10 de la tarde será turno para el enfrentamiento Once Caldas vs Junior de Barranquilla, juego que será clave porque ninguno de los dos equipos se ha clasificado y necesitan sumar para no complicarse.

Sin embargo, el equipo de Manizales no quiere polémicas arbitrales, tal como sucedió en el partido del ‘tiburón’ frente a Millonarios, así que le hizo una clara petición a la Dimayor.

La petición de Once Caldas a Dimayor para evitar problemas arbitrales contra Junior:

Según reportó el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, la dirigencia del cuadro ‘Albo’ le solicitó al ente regulador del fútbol colombiano, que un veedor arbitral esté presente en su partido, hecho que no es nuevo, pues ya lo hicieron en el encuentro Patriotas vs Medellín del pasado jueves 18 de abril.

Recomendados

El propósito de la inclusión del veedor es que se sume al inspector arbitral y entre los dos puedan estar pendientes de las decisiones que toma el juez durante el partido y así garanticen justicia.

Info @oncecaldas



La dirigencia del ⚪⚪ pidió oficialmente a la Dimayor que para el partido ante @JuniorClubSA quieren que también se agregue un veedor arbitral como en el choque de hoy entre Patriotas vs Medellin



La figura del veedor se suma a la del inspector arbitral, es… pic.twitter.com/dPLGOwdomm — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) April 18, 2024

¿Cómo son las cuentas para clasificar?

Tal parece que el número mágico para clasificar a los cuadrangulares será de 31 puntos, meta que solamente han alcanzado Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira.

Hasta el final de la fecha 17, La Equidad, Once Caldas, Millonarios y Junior completan el cuadro de los ocho, pero tanto América de Cali, como Fortaleza esperan algún tropiezo para meterse en la fiesta.

Dos de los juegos clave de cara al cierre del ‘todos contra todos’ de esta Liga BetPlay 2024-1 se disputarán este sábado 20 de abril:

4:00 p.m. l Deportivo Pereira vs Millonarios

6:10 p.m. l Junior vs Once Caldas

Los otros juegos que definirán las pretenciones de los equipos, se jugarán entre domingo:

2:00 p.m. l Santa Fe vs América

6:20 p.m. l Medellín vs Atlético Nacional