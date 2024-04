César Augusto Londoño le mandó duro ‘vainazo’ a Melissa Martínez y ella le contestó de frente

Melissa Martínez no se quedó callada tras la dura indirecta de César Augusto Londoño. El polémico partido entre Millonarios y Junior, por la Fecha 17 de la Liga BetPlay 1-2024, provocó el desacuerdo entre los famosos periodistas, quienes trabajan en Caracol Radio. Londoño fue quien, con un claro ‘vainazo’, desató el intercambio de mensaje con Martínez, quienes una apasionada hinchas del ‘Tiburón’.

Este 19 de abril de 2024, dos días después del partido Millonarios vs. Junior, César Augusto Londoño, a través de X, publicó un video que muestra por qué el alegato de los jugadores del ‘Tiburón’ no tuvo sentido. Resulta que, en el primer gol de ‘Millos’, los de Barranquilla reclamaron que el árbitro central no detuvo el juego en una falta previa a la jugada del gol.

Según ellos, el juez de línea había señalado la falta y el central hizo caso omiso. Sin embargo, en las grabaciones del partido pudo verse que el línea nunca señaló la falta y el cuarto árbitro menos. Debido a esto, Londoño envió un mensaje, en el cual, sorpresivamente, mandó una ‘vainazo’ para una colega que aseguró que los árbitros pelearon por dicha jugada.

“Seguimos con las imprecisiones que se vuelven mentiras. Aseguraron que Richard Ortiz “el asistente 1 había advertido al árbitro con de la falta. El video muestra que ni se inmutó. Y una colega costeña incluso dijo que los árbitros se habían ido a las manos. Millonarios 3-2 Junior”, César Augusto Londoño

Millonarios 3-2 Junior pic.twitter.com/62NnoZdEC9 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 19, 2024

La indirecta de César Augusto Londoño fue para Melissa Martínez.

El ‘vainazo’ de César Augusto Londoño fue para Melissa Martínez, pues ella fue quien, el 17 de abril, poco después del partido, informó sobre una supuesta pelea de los árbitros en el medio tiempo.

“Los jueces se fueron a las manos en el entretiempo del partido porque el línea le marcó la falta y el central Duarte no quiso sancionarla. De allí todo lo demás”, Melissa Martínez

Melissa Martínez le respondió a César Augusto Londoño.

El comentario de Londoño dio mucho de qué hablar. Por eso, poco después, Melissa Martínez le respondió en su cuenta oficial de X. ‘Meli’, con mucha autoridad, reconoció que ella fue quien entregó la versión de la pelea y, además, se mostró dispuesta a demostrarla.

“Lo dije yo, no levantó la mano, como se confirma, y de la discusión de los jueces tengo 3 testigos. Incluso un integrante del cuerpo técnico de Millonarios”, Melissa Martínez

Lo dije yo, no levanto la mano como se confirma y de la discusión de los jueces tengo 3 testigos. Incluso un integrante del cuerpo técnico de Millonarios. https://t.co/D69YpGyt2i — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) April 19, 2024

