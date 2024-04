Molestia en el ‘juniorismo’ por aplausos que sonaron en WIN durante gol de Millonarios

El juego entre Millonarios y Junior tuvo de todo en un juego que el cuadro bogotano ganó 3-2 en medio de grandes polémicas arbitrales y hasta la transmisión oficial del encuentro de WIN Sports quedó en medio de la polémica por un efusivo aplauso que se coló en uno de los goles.

Más allá del escándalo que se desató por los errores arbitrales dentro del terreno de juego, la actitud de los jugadores, el quedarse de brazos por un momento y las polémicas en la rueda de prensa, hubo más hechos que hicieron eco.

Aficionados y hasta periodistas afines a Junior se mostraron indignados por una situación que incomodó a más de uno.

En la transmisión de TV sonaron aplausos en gol de Millonarios

Fue durante el primer gol de Millonarios que muchos se percataron que mientras Eduardo Luis López narraba el tanto de Leonardo Castro, sonaron aplausos de fondo.

Comentarios como: “Los comentaristas de @WinSportsTV aplaudiendo y celebrando el gol de Millonarios. El club mas consentido, protegido, ayudado y mimado del país”.

Incluso, hasta periodistas como Juan Salvador B. reprocharon comentando: “Disimulen los aplausos al menos @WinSportsTV”.

Guillermo Arango aclaró lo sucedido

Ante el eco que hicieron estas publicaciones, muchos asumieron que los aplausos habían sido de parte de Guillermo Arango que comentó el partido y es reconocido como hincha de Millonarios.

Los reproches fueron tantos que el propio periodista dio una respuesta para evitar más especulaciones al respecto.

“YO NO APLAUDÍ, ni ninguno de mis compañeros de transmisión. Estábamos en el estadio, al lado de una transmisión partidista y en una cabina que no está completamente insonorizada. No debería estar aclarando esto, pero ante su aseveración respetuosa, se lo aclaro a usted y al que no le quede claro”, le aclaró Guillermo Arango a un usuario de la red social X que lo acusaba de celebrar los goles en la transmisión.