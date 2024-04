Esta es la cifra millonaria que ganan Linda Caicedo y Mayra Ramírez en Europa

Linda Caicedo y Mayra Ramírez son dos destacadas futbolistas colombianas que han hecho historia en el fútbol femenino. Linda Caicedo, nacida en el corregimiento de Villagorgona, ha sido una revelación en el fútbol desde muy joven. Con tan solo 17 años, ya había convertido 10 goles en 20 partidos con la Selección Colombia Femenina, incluyendo las categorías sub 17, sub 20 y mayores. Su talento la llevó a jugar en la élite mundial, incluso participando en el Mundial Sub 20 con la camiseta número 11 de la Selección Colombia Femenina.

Por otro lado, Mayra Ramírez, junto con Linda Caicedo, ha sido reconocida entre las mejores 100 jugadoras del mundo. Mayra también ha sido protagonista con su antiguo club, el Levante de España. Ambas han contribuido significativamente al crecimiento y reconocimiento del fútbol femenino colombiano en el ámbito internacional.

Además, Linda Caicedo es conocida por ser la delantera estrella del Real Madrid Femenino, mientras que Mayra Ramírez destaca en el ataque del Chelsea de Inglaterra. Estas jugadoras no solo han dejado huella por su habilidad en el campo, sino también por su lucha y determinación para sobresalir en un deporte que continúa ganando visibilidad y apoyo en todo el mundo.

Recomendados

Esto es lo que ganan Linda Caicedo en el Real Madrid y Mayra Ramírez en el Chelsea

Según los informes de los medios europeos, Linda Caicedo tiene un salario de 30 mil euros mensuales en el Real Madrid, lo que equivale a aproximadamente 125 millones de pesos colombianos al mes. Por otro lado, Mayra Ramírez supera este salario en el Chelsea, con un ingreso mensual de 41 mil euros, que se traduce en más de 170 millones de pesos colombianos cada mes.

Pese a estas cifras, las futbolistas no encabeza la lista de las mejor pagadas dentro de los prestigiosos equipos un dato que, sin duda, refleja las escalas salariales en el fútbol femenino y sus diferencias con el masculino