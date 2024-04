Hugo Rodallega dio a entender que su insólito fallo debajo del arco frente a Once Caldas fue a propósito

Un solo tanto de Hugo Rodallega antes de los dos minutos de juego, fue suficiente para que Santa Fe derrotara en condición de visitante al Once Caldas (hecho que no conseguía desde 2019) y además aseguró su boleto para los cuadrangulares semifinales (instancia a la que no llegaba desde la Liga BetPlay 2022-2). Sin embargo, tan solo cinco minutos después, el capitán del cuadro ‘Cardenal’ desperdició una opción más que clara de gol, con el arco a su merced y el portero prácticamente vencido y un día más tarde dio a entender que falló de aposta.

Hugo Rodallega dio a entender que falló un gol a propósito en Once Caldas vs Santa Fe:

El delantero de 38 años, quien recientemente celebró las dos décadas de su primer gol en el fútbol colombiano, ahora mismo es el máximo goleador de la Liga BetPlay 2023-1 con nueve anotaciones, superando a Dayro Moreno y Yeison Guzmán, quienes tienen un gol menos. Aun así, pudieron ser dos los tantos de diferencia, pero se perdió un gol increíble.

Sucedió exactamente en el minuto 7 del primer tiempo, cuando Once Caldas todavía no se reponía del golpe que significó recibir un gol tan temprano. El portero Mosquera Marmolejo reventó el balón del saque de puerta, el propio Rodallega, sin dejarla caer, le mandó un pase al espacio a Jersson González, quien ganó en velocidad y sacó un buen disparo que contuvo Ezequiel Mastrolía.

El balón volvió a quedar en posesión del canterano ‘Cardenal’, quien no permitió que se cobrara el tiro de esquina, sino que la rescató y habilitó a Hugo Rodallega frente al arco para que solamente tuviera que empujar el balón, pues el guardameta estaba en el otro palo, sin muchas posibilidades de impedir el tanto. No obstante, el balón le picó antes a ‘Hugol’, quien lo terminó mandando ‘a las nubes’ y nadie se lo podía creer.

A través de sus redes sociales, Hugo se lo tomó con humor y dijo que su fallo fue a propósito porque Jersson González estaba en fuera de lugar:

“Lo boté por qué era fuera de lugar cuando di el pase serio”

Por si no lo vio, a continuación le presentamos el fallo de Hugo Rodallega: