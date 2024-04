Carlos Antonio Vélez llenó de críticas a Pep Guardiola y se atrevió a ‘darle cátedra’ de fútbol

Carlos Antonio Vélez llenó de críticas a Pep Guardiola por su eliminación de la Champions League 2023-24.

Este 17 de abril de 2024, después del triunfo del Real Madrid contra el Manchester City, Carlos Antonio Vélez utilizó X para, nuevamente, llenar de críticas a Pep Guardiola, el entrenador del City. Vélez no le perdonó a Pep que, durante 120 minutos, pues el duelo tuvo alargue, su equipo no pudiera vulnerar la defensa del Madrid. Pero eso no fue todo, ya que tildó a Guardiola de profesas un “fútbol del siglo pasado”.

“El inventor del fútbol, con los mejores de los mejores, no pudo en 120 minutos abrir una simple defensa zonal con 11 detrás de la línea del balón. Mucha prosa y mucho cuento... cero soluciones, ningún recurso que sorprenda y una repetida posesión inocua. ¡Fútbol del siglo pasado!”, Carlos Antonio Vélez

El inventor del fútbol,con los mejores de los mejores, no pudo en 120 minutos abrir una simple defensa zonal con 11 detrás de la linea del balón. Mucha prosa y mucho cuento.. cero soluciones, ningún recurso q sorprenda y una repetida posesión inocua. Futbol del siglo pasado! — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 17, 2024

>>Más novedades de la prensa deportiva en ComuTricolor<<