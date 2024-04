“Quería mandarle un halago”, Burgos habló de su comentario a Yamal por el que lo despidieron

Germán Burgos estuvo en boca de todos la semana pasada por un comentario en contra de Lamine Yamal, jugador de Barcelona en medio de su partido contra PSG en la Liga de Campeones.

El exportero y ahora comentarista dijo en la transmisión de Movistar en España que el jugador tuvo suerte con llegar al fútbol profesional porque “ojo que si no le va bien termina en un semáforo”.

Vea acá: “Le hicimos fuerza al Cali”, jugador de Millonarios dejó claro que no querían el triunfo de América

Recomendados

Estas palabras generaron gran polémica al punto que los futbolistas de ambos equipos se negaron a dar declaraciones postpartido a ese medio y el exjugador fue despedido del canal.

Germán Burgos sobre su comentario a Yamal

“El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo”, sentenció.

Incluso dijo que “Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema… sólo le digo que a mí me llaman ‘Mono’. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado”.

El Mono Burgos rompió el silencio después de ser despedido por su comentario sobre Lamine Yamal ⚠️



💬 "Iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La… pic.twitter.com/Aqy0fdWHwW — Diario Olé (@DiarioOle) April 16, 2024

Acerca de su salida: “La empresa tiene que actuar no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito de en medio’”.

Vea acá: Polémica por carrera de atletismo en la que africanos habrían dejado ganar a un corredor local

También contó que “Le mandé un mensaje a Yamal para que supiera que lo único que quería era mandarle un halago”.