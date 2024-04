Futbolista le cobró a un fanático por entregarle la camiseta del equipo

Una escena poco usual se dio en el fútbol español en donde Dani Lorenzo, jugador del Málaga, le cobró a un aficionado por darle la camiseta de su equipo.

Todo ha sucedido este fin de semana, posterior al último encuentro del equipo en donde un aficionado le pidió la elástica al futbolista.

Jugador cobró por su camiseta

Ante el pedio, el jugador le ha dicho que lo que pasaba era que a ellos les cobraban esas camisetas y el valor era de 50 euros.

Al escuchar esto, el aficionado no tuvo inconvenientes y le dijo que él se los daba. De inmediato, sacó un billete que le entregó al jugador.

💰👕 ¡50 EUROS POR CAMISETA!



👀 Dani Lorenzo, jugador del Málaga, recibe dinero por regalar su camiseta... porque el club se la cobra.



📹 IMAGEN @elchiringuitotv. pic.twitter.com/yS4gADhvs8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2024

Todo esto ha generado una polémica al respecto y el propio jugador aclaró que espera la gente entienda, pero que él no es millonario.

“Ha sido muy rápido. Para que la gente lo entienda, estamos en Primera RFEF, no soy millonario, ya me gustaría. A nosotros nos dan un número de camisetas para repartir y yo ya lo he pasado. A partir de ahí el club nos las cobra. Se lo comenté al hombre que estaba en la grada y él me sacó 50 euros. Me pilló tan de sorpresa que me lo ofreciera que reaccioné de la forma más natural de cogerlo y cambiarla, pero ahora pensándolo bien no debería haberlo cogido. Lo he hecho con toda la buena fe del mundo, espero que la gente lo entienda”, manifestó el jugador.

Gran debate el que se abrió alrededor de Dani Parejo por cobrar los 50 euros al aficionado por su camiseta, pero el hombre que pagó fue el que menos lío tuvo con el asunto y se fue feliz.