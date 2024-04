Win Sports no transmitiría el partido Pasto vs. Millonarios por una problemática situación de orden público. Para el lamento de sus hinchas, uno de los duelos más importantes para el ‘Embajador’ en lo que va del semestre no se podría ver por televisión, ¿la razón? La delicada situación que vive uno de los departamentos del país con las disidencias de las FARC.

En la noche del 13 de abril de 2024, un día antes del partido, Omar Sánchez y Paulo César Paz, periodistas de Caracol Radio, entregaron detalles de la situación que podría impedir la transmisión de Win Sports. Según lo que contaron, el equipo de transmisión de Win no pudo llegar a Pasto por la situación de orden público en el Cauca. Debido a esto, no está claro si el duelo entre ‘Millos’ y Pasto podrá transmitirse.

“El equipo de transmisión de Win no pudo llegar a Pasto por la situación de orden público en el departamento del Cauca, en duda está la transmisión del juego Pasto VS. Millos por sus señales”

El equipo de transmisión de Win no pudo llegar a Pasto por la situación de orden público en el departamento del Cauca, en duda esta la transmisión del juego Pasto - Millos por sus señales. — Omar Sanchez (@Omitar69) April 14, 2024

Cabe señalar que, por ahora, Win Sports no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Por lo que no puede asegurarse que el partido Pasto vs. Millonarios no vaya a transmitirse.

¿Qué está pasando en el Cauca?

Desde hace algunos días, las disidencias de las FARC desplegaron sus fuerzas y tomaron control de las principales vías del Cauca. En consecuencia, ha habido enfrentamientos con las autoridades e, incluso, se desactivaron explosivos que iban a ser detonados en las carreteras. Debido a lo anterior, la movilidad en el departamento está restringida. Habrá que esperar para ver si las autoridades retoman el control de la zona.

