Carlos A. Vélez ‘se paró duro’ por Win Sports ante las críticas porque Pasto vs. Millonarios no tuvo VAR

Carlos Antonio Vélez defendió a Win Sports de las críticas porque Pasto vs. Millonarios no tuvo VAR. Horas antes del pitazo inicial, la Dimayor confirmó que el partido de ‘Millos’ no tendría sistema de videoarbitraje. Debido a esto, muchos atacaron al canal, pues consideran que este gestiona las cámaras o aparatos necesarios para el VAR. Ante las criticas, Vélez, quien comentó el encuentro, envió un contundente mensaje que zafó de toda culpa a Win.

En la tarde de este 14 de abril de 2024, se disputó el partido entre Pasto y Millonarios. En el inicio de la transmisión de Win Sports, Carlos Antonio Vélez tomó la palabra e hizo las aclaraciones necesarias sobre la novedad arbitral. En principio, él dejó claro que el juego se diputaría sin VAR.

“Vale la pena decir que, por razones ampliamente difundidas, este partido no tendrá VAR”, Carlos Antonio Vélez

Después, Vélez dijo explícitamente que Win Sports no tuvo nada qué ver con la ausencia del VAR. Además, señaló que la transmisión del partido sí llegó a estar en duda. Sin embargo, el equipo de Win hizo grandes esfuerzos para que el duelo fuera transmitido.

Recomendados

“Nosotros, como Win, debemos informar que este tema es ajeno a la producción del partido y del canal. No tenemos nada qué ver con la ausencia del VAR hoy. Agradecemos el esfuerzo de todas las personas para que este compromiso pueda ser transmitido. No se imaginan la cantidad de cosas que hemos tenido que hacer para poder prestar este servicio”, Carlos Antonio Vélez

Para concluir, Carlos Antonio Vélez explicó por qué el partido no tuvo VAR. Según sus palabras, el equipo VAR que iba a usarse en Pasto era el mismo que se usó el 12 de abril en Cali vs. América. Dicho equipo no pudo llegar a la capital de Nariño por la delicada situación de orden público que se vive en Cauca.

“Que quede claro que no hay ninguna responsabilidad de parte nuestra. El VAR que venía era el de Cali vs. América y no pudo llegar. Es un problema que escapa a todos nosotros”, Carlos Antonio Vélez

>>Más novedades de la prensa deportiva en ComuTricolor<<