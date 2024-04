Gerardo Pelusso regresará a Santa Fe de manera inesperada y los hinchas no caben de la dicha

Gerardo Pelusso es uno de los entrenadores más importantes en toda la historia de Independiente Santa Fe, pues fue el encargado de dirigir al equipo en su título de la Copa Sudamericana en 2015, cuando tenía a Pablo Peirano como asistente, quien hoy en día es el técnico en propiedad.

Ahora, el cuadro ‘Cardenal’ anunció el regreso del estratega uruguayo y los hinchas no caben de la dicha.

Gerardo Pelusso regresará a Santa Fe de manera inesperada:

Gerardo Pelusso Tomado de la cuenta de 'X': @SantaFe (25/02/2019)

El anuncio lo hizo el equipo en horas de la tarde de este martes 9 de abril, tan solo un día después del empate con Internacional de Palmira por la Copa BetPlay, pero no se trata del regreso de Pelusso como entrenador, pues su pupilo está asentado en el cargo y tiene un buen rendimiento con el equipo.

Recomendados

Se trata de una iniciativa que durante este semestre ha promovido el club para restaurar la relación entre directivos e hinchas. Por tal razón, varios aficionados no solo podrán conocer al capitán Hugo Rodallega, sino que también podrán ver nuevamente a Gerardo Pelusso en el Campín.

De todas maneras, el regreso del estratega será solamente para dos partidos y no ejercerá la función que ha sabido desempeñar durante tantos años, sino que será el invitado de honor para el ‘Doblete Cardenal’, que cubrirá el partido entre Santa Fe vs Deportivo Pasto por liga femenina y posteriormente Santa Fe vs Atlético Nacional en la categoría masculina.

Los hinchas no caben de la dicha:

Los comentarios de la publicación se llenaron de comentarios por parte de los hinchas, que están felices de volver a ver a Pelusso:

- “Bienvenido, aplausos y de pie siempre. Grande!!”

- “El maestro va a ver a su pupilo dirigiendo al equipo con el que conquistaron el continente, esto es cine”

- “Que nostalgia tan infinita, cómo te amo Pelusso, gracias por volver a iluminar el Campin!🥹🦁”