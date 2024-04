Ella es la niña tiktoker que saltó al campo y se tomó una foto con Lionel Messi

Lionel Messi volvió a la cancha, luego de pasar varias semanas lesionado por un problema muscular. Lo hizo en el empate entre el Inter de Miami y Colorado Rapids.

Sin embargo, el regreso del astro pasó a segundo plano, pues lo más destacado se dio al final del encuentro, cuando una niña saltó al terreno de juego y consiguió una foto con él.

Ella es Antonella, la niña que se tomó una foto con Messi en el partido ante Colorado

Poco se sabía de la protagonista, pero hace unas horas se difundió su identidad. Se trata de Antonella Siegert, quien tiene una buena cantidad de seguidores en su cuenta de TikTok.

De hecho, su cuenta es conocida como antonella.soccer y cuenta con un total de 71 mil seguidores. La chica suele subir videos de ella, haciendo trucos con el balón de fútbol.

La pequeña es tiktoker y tiene varios seguidores en su cuenta de la red social

En uno de los clips que tiene, se aprecia cómo saltó al campo, cuando concluyó el partido. Le ganó en velocidad al personal de seguridad; incluso, al guardaespaldas personal que tiene el argentino.

Luego de que fue retirada del estadio, la pequeña habló del momento. Asimismo, comentó que estaba incrédula, porque no creyó que fuera a lograr obtener una foto con su ídolo.

“Estoy muy feliz. Cuando me agarraron los de seguridad toda la gente me empezó a aplaudir porque yo era muy rápida. Miró a la cámara y me dijo que saliera corriendo”, relató Antonella.