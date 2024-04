¡Temor en la Champions! Grupo terrorista amenaza con atentado en los cuartos de final

A pocas horas de que inicie la ronda de cuartos de final de la Champions League, la incertidumbre ha invadido a los aficionados que se darán cita a los diferentes inmuebles.

Lo anterior, debido a una supuesta amenaza de atentado por parte del Estado Islámico, misma que fue difundida por el medio Al Azaim, encargado de difundir mensajes de este grupo terrorista.

¿Cuál fue la amenaza?

En la imagen que se viralizó en redes sociales, se observa a un hombre con pasamontañas y un arma larga. Además, de fondo se aprecian los nombres de los siguientes inmuebles: Emirates Stadium (Manchester City), Parque de los Príncipes (PSG), Metropolitano (Atlético de Madrid) y Santiago Bernabéu (Real Madrid).

Pero eso no es todo, ya que la imagen va acompañada con la leyenda “Kill them all” (mátalos a todos), hecho que ha provocado temor entre los aficionados de los clubes que se encuentran en esta instancia.

Es importante mencionar que hasta el momento, ni el organismo ni los clubes se han manifestado para emitir su postura al respecto.