“Millonarios me contactó”: ‘Lucho’ Delgado se sinceró sobre su llegada a Santa Fe

Luis Delgado es uno de los máximos referentes del título que consiguió millonarios en la mítica campaña del 2012 y de esa manera se ganó el corazón de los hinchas ‘Embajadores’ . No obstante, tras su retiro como futbolista profesional se unió a Independiente Santa Fe y él mismo despejó dudas sobre los motivos de su llegada al ‘Cardenal’, pese a que desde ‘Millos’ lo habían contactado.

‘Lucho’ Delgado se sinceró sobre su llegada a Santa Fe:

En un vídeo que grabó Lucho y compartió en su cuenta de TikTok, dio detalles de su llegada a Santa Fe y la opción que tuvo de regresar al cuadro ‘Embajador’, hecho que, según relató, se lo preguntan constantemente.

“Les cuento que Millonarios me contactó, tuve la posibilidad de viajar a Bogotá, pero en los exámenes médicos me dicen que tengo una lesión de rodilla y no puedo entregar” reveló el exportero.

Recomendados

De todas maneras, Delgado tenía claro su próximo paso y era radicarse en Bogotá para buscar una estabilidad, pensando en el proceso de su hijo, Matías, quien está vinculado con la categoría sub 15 de Millonarios.

“Lo de santa fe se da porque recibo la llamada de un gran amigo y me preguntó si me gustaría trabajar en Santa Fe”, a lo que sin dudar, Lucho respondió que sí

También confesó que habló directamente con Eduardo Méndez y con él finiquitó el contrato luego de pasar los exámenes médicos: “Las cosas de Dios no tienen trabas”, dijo y continuó dejando claro lo feliz que está de ser parte del primer campeón:

“Estoy muy contento de pertenecer a este club que me abrió las puertas, que me permite seguir creciendo desde este nuevo rol como entrenador”