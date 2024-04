La queja de James Rodríguez tras la derrota de Sao Paulo en la Libertadores

James Rodríguez volvió a jugar en la Copa Libertadores luego de 4 años y lo hizo en la derrota de su equipo, Sao Paulo que cayó 2-1 en su visita ante Talleres de Córdoba en donde el colombiano se quejó al final del juego.

En primera medida, las lesiones estuvieron presentes al punto que obligaron a hacer tres cambios en la primera parte, dos de ellas para el equipo brasileño al que se le lesionó un tercer hombre en el periodo inicial. Por eso, su entrenador optó por jugar con 10 hombres los minutos finales y así evitar quemar las tres ventanas de sustitución.

Sobre esto, dijo que se cayó “ante un rival duro, pero creo que el primer tiempo estuvo muy parejo y al final nos quedamos con un hombre menos, no podíamos hacer el cambio y nos meten el gol ahí”.

James Rodríguez se quejó por la falta de juego

Más allá de los lesionados, hay un tema que se viene haciendo muy notable en muchos partidos alrededor del mundo y es lo poco que se está jugando, sumado a la falta de manejo de los árbitros para reponer con rigor.

Esto no estuvo ajeno al Sao Paulo vs Talleres en donde se interrumpió constantemente y esto no fue ajeno a las declaraciones del número 55 que se quejó de la situación.

“Estuvo parado, creo que casi no se jugó, se jugó unos quince minutos o diez. El partido estuvo lento en el primer tiempo, al final ellos marcan el gol con un hombre menos nuestro”, sentenció.

"NO PODÍAMOS HACER EL CAMBIO Y NOS METEN EL GOL" James Rodríguez se refirió a la catarata de lesiones y los fatídicos últimos minutos del primer tiempo.



Pese a esto, él ya se enfoca en lo que viene con su club: Lla próxima semana tenemos un próximo partido, tenemos que hacer las cosas bien, todavía queda mucho. No sé si justa, al final ellos han tenido dos y ha marcado, a veces hay que tener suerte para eso”.

En la segunda jornada de la Copa Libertadores, Sao Paulo recibirá a Cobresal de Chile la próxima semana y allí seguramente James Rodríguez vuelva a ser de la partida.