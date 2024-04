Hinchas de Nacional no soportaron que Fortaleza se burlara de ellos porque el Atanasio estaba ‘vacío’

Fortaleza se burló de los hinchas de Atlético Nacional porque no fueron al Estadio Atanasio Girardot. Además de que el ‘Verdolaga’ se jugaba su futuro en ‘los ocho’, el partido contra ‘Forta’ do de qué hablar por la baja asistencia de los hinchas. Cabe señalar que el duelo se llevó a cabo en la tarde de un viernes, horario que no es muy bueno cuando de fútbol colombiano se trata.

Este 5 de abril de 2024, Atlético Nacional se enfrentó a Fortaleza en la Fecha 15 de la Liga BetPlay 1-2024. A solo minutos del pitazo inicial, ‘Forta’, a través de sus redes sociales, ‘cargó' a Nacional con un mensaje sobre la baja de asistencia de sus hinchas al Atanasio. A diferencia de lo ocurrido en otros partidos, la hinchada del ‘Verdolaga’ no acudió en masa al estadio.

“Amix pregunta: ¿El partido si es a puerta abierta?”

¿El partido si es a puerta abierta? 🤔#NacionalXForta pic.twitter.com/sexFe10TUc — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) April 5, 2024

