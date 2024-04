“El salvador es uno y es Jesús”: Fredy Montero explicó los verdaderos motivos por los que llegó al Cali

En medio de la crisis deportiva y económica que atraviesa el Deportivo Cali surgió una luz de esperanza y es el regreso de Fredy Montero a la institución al ‘azucarero’ luego de catorce años con el propósito de ‘echar una mano’ a revertir la situación. De todas maneras, el propio delantero se encargó de despejar dudas y explicar la verdadera razón por la que decidió regresar al Cali en este momento.

Fredy Montero explicó los verdaderos motivos por los que llegó al Cali:

El atacante colombiano ha jugado en varios equipos a lo largo de su carrera, tanto en nuestro país como en el exterior, entre ellos aparecen importantes nombres como Millonarios, Seattle Sounders o Sporting de Lisboa, pero fue el Deportivo Cali el que le dio la oportunidad de debutar y por eso siempre va a estar agradecido.

De hecho, Montero dejó claro que vio la chance de regresar y no lo dudó porque quiere ayudarle al equipo a alejarse de la zona del descenso:

“Venir a ayudar al club en esta difícil situación, todos saben que ese fue el equipo que me ayudó a ser profesional y gracias a eso logré hacer una carrera en el fútbol del exterior, así que no podría perdonarme si miro hacia adelante y no haber participado en el año más difícil de la institución cuando tengo la oportunidad de hacerlo”

🫡"No podría perdonarme no haber estado en el año más difícil del Cali": Freddy Montero en #ElVbarCaracol



De igual manera, le preguntaron si sentía el peso de ser el salvador del equipo y él dejó claro que no:

“El salvador es solo uno y es Jesús, yo no soy ningún salvador. Vengo aquí a demostrar lo que he hecho durante toda mi carrera, a ayudar a mi equipo y poner un granito de arena, porque yo sé que el Deportivo Cali todo el mundo dice que juegan bien, pero no hacen goles. Yo tengo la convicción que si tengo oportunidades de gol, voy a convertir. Sí, es difícil, muchos creerán que es imposible, pero yo creo que el grupo que hay es el que se necesita para sacar al Cali de estos momentos”.