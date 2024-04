Álvaro Montero no negó el penal contra ‘Millos’ y confesó lo que realmente le dijo al árbitro

Millonarios VS Flamengo por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores en el Estadio El Campín de Bogotá (Juan Pablo Pino)

Álvaro Montero fue importante en el empate de Millonarios contra Flamengo, pues aunque no tuvo mucho trabajo, respondió de gran manera en las situaciones en las que tuvo que intervenir y le aportó a sus compañeros desde su liderazgo. De hecho, el guardameta fue uno de los jugadores que salió a Larry Vásquez por el penal que señaló el árbitro Darío Herrera.

En las declaraciones tras el partido, el portero de selección Colombia dejó claro que sí le pareció penal, pero hubo otro detalle con el que no estuvo de acuerdo y eso fue lo que le reclamó al juez.

¿Qué le dijo Álvaro Montero al árbitro por el penal?

Millonarios le plantó cara al Flamengo de gran manera y por momentos pareció tener todo para quedarse con los tres puntos, hasta que llegó una jugada que cayó como balde de agua fría para jugadores e hinchas, pues Larry Vásquez intentó enmendar un error de Juan Pablo Vargas en salida y terminó cometiendo un penal que además dejó a su equipo con un hombre menos.

De Arrascaeta fue quien sintió el contacto del mediocampista colombiano y se dejó llevar para provocar la pena máxima, que a palabras de Montero, no tenía discusión alguna. Sin embargo, lo que al guardameta no le pareció justo fue la expulsión, pues considera que el uruguayo se frena para buscar el contacto y Larry no tenía la posibilidad de frenar.

“Viéndolo fue penalti, lo que hablaba con el árbitro era que para mí no era una expulsión, porque el jugador de ellos intentó frenarse para ganar la posición del penalti, pero son decisiones que tenemos que aceptar y trabajar para ser superior a todos esos inconvenientes que se puedan presentar en el juego”.

A continuación le presentamos las palabras de Álvaro Montero sobre el penal en contra de Millonarios: