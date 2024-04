Millonarios anunció más restricciones para el partido contra Flamengo y advirtió a algunos hinchas

Millonarios VS Deportivo Independiente Medellín, por los cuadrangulares finales de la Liga Betplay Dimayor 2023 (Juan Pablo Pino)

Este martes 2 de abril comenzará la participación de Millonarios en la Copa Libertadores 2024 y será ante su gente en el Estadio el Campín contra Flamengo en medio de restricciones. De hecho, el equipo recién hizo un nuevo anuncio con más restricciones para advertir a algunos de sus hinchas.

Millonarios anunció más restricciones para el partido contra Flamengo por Libertadores:

A través de sus redes sociales, el cuadro capitalino hizo saber que los hinchas que lleguen por medio de sus vehículos como carro o motocicleta, no podrán estacionar en los parqueaderos de Norte y Sur porque no estarán habilitados durante el juego. Es por tal razón que Millonarios les recomendó llegar con tiempo para encontrar un lugar donde dejar su medio de transporte y no correr ningún riesgo:

“Millonarios FC informa que debido a temas ajenos a la institución y a la organización del concierto del sábado, los parqueaderos Norte y Sur de El Campín hoy NO están habilitados. Recomendamos llegar temprano, tener alternativas de parqueo y usar el transporte público”.

Hora exacta del partido Millonarios vs Flamengo:

La espera terminó y las ansias de los aficionados ‘Embajadores’ por ver el debut de su equipo en la ‘Gloria Continental’ está más cerca que nunca: A partir de las 5:00 de la tarde (hora colombiana) rodará el primer balón del juego entre Millonarios vs Flamengo en el Estadio el Campín.

Cabe resaltar que ambas escuadras comparten el grupo E de la Copa Libertadores 2024 con Palestino (Chile) y Bolivar (Bolivia), equipos que se enfrentarán este jueves 4 de abril a partir de las 7:00 de la noche.