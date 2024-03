“Nos cagamos”, Vélez se despachó con todo, de cuenta de la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez ha sido uno de los férreos impulsores de que la Selección Colombia debe comenzar a ganar títulos para demostrar su buen momento o de lo contrario el renombrado buen momento e invicto de poco pesará.

Desde épocas anteriores, cuando José Pékerman era el DT de la Tricolor, el analista ha reclamado que esto es de ganar títulos.

Ahora, con la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo ha mantenido su discurso e incluso respondió a muchos que dicen que no todos pueden quedar campeones y que toca crear esos procesos a largo plazo.

Carlos Antonio Vélez cargó contra periodistas conformistas

A través de su cuenta en X, el periodista se despachó contra muchos que salieron a decir que se necesitan de procesos y puso como ejemplos claros a Chile e incluso Perú, que fue finalista de una de las últimas Copa América.

“Ya empezaron a ensayar disculpas… q no se quién necesito varias finales para ser Campeón.. que los invictos sirven por q subimos en el Ranking Fifa y no sé que más películas de vaqueros! Y vendrán otras… Chile cuantas finales necesitó para ganar dos Copas seguidas? Perú necesito un invicto de cuantos partidos y q posiciones en el tal ranking para jugar la final del 2019? Ese es el problema…se alimenta la mediocridad, nos cagamos ante los retos, siempre hay un matiz para ponerle un colchón cuando se intenta ser el mejor de verdad. Nos consolamos con partiditos ganados sin puntos, invictos en amistosos y la coba q nos dan nos hace creer q somos lo que no podemos o no queremos ser. Me imagino q sí hay quienes quieren ser Campeones, quienes quieren celebrar títulos, quienes no quieren más “históricos” inflados y sí más realidad. O no?”, sentenció.

Duro mensaje de Carlos Antonio Vélez que mantiene su postura de que es momento en la Selección Colombia de redondear todo con títulos.