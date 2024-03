Atlético Nacional sigue de remezón y salió otro integrante del club que se despidió

En Atlético Nacional no hay un solo día en el que no se generen novedades y este miércoles se hizo oficial una nueva salida de un integrante del club que hacía parte del staff.

Se trata de Andrés Rodríguez, psicólogo deportivo que llevaba un par de años en la institución antioqueña a la que llegó procedente de América de Cali.

Vea acá: Óscar Rentería desvirtuó denuncia de Teófilo Gutiérrez y lo acusó de darle información falsa

Recomendados

El hombre que trabajaba en la fortaleza mental de los futbolistas hizo oficial su salida con un mensaje en sus redes sociales.

Psicólogo deportivo salió de Nacional

Andrés Rodríguez señaló directamente que “Se finaliza mi etapa en Atlético Nacional” y compartió una imagen con un mensaje de despedida:

“Fui feliz en este club desde el primer día, hasta ayer. Me voy de Atlético Nacional agradecido con quiénes hicieron posible mi llegada y con quienes trabajan todos los días en la sede. A mis compañeros del staff y psicología los voy a extrañar porque son los mejores, al departamento médico mi admiración y cariño, a los administrativos que me hicieron sentir en mi casa. A los jugadores y técnicos todo mi aprecio, me llevo el recuerdo de lo que conquistamos juntos con su esfuerzo y muchas enseñanzas. A los que se convirtieron en mis amigos, la vida y el fútbol se encargará de acercarnos. De las leyendas me guardo su sabiduría y su humildad, los sueños se hacen realidad. Guarné e Itagüí conservan su grandeza y el Atanasio Girardot la esencia que los seguirá llevando a la gloria. ¡En tu memoria Andrés, seguro algo tuviste que ver en todo esto!”.

Vea también: “Transfuguismo”, Iván Mejía apuntó a los presidentes de Nacional y América por no ser hinchas

Siguen los cambios en Atlético Nacional en donde es claro que no vienen funcionando las cosas en ninguna de las esferas y cada día es más notable su distanciamiento con los hinchas que piden cambios radicales.