“Es preocupante”, Rodallega quedó decepcionado con la convocatoria de la Selección Colombia

Hugo Rodallega, jugador de Independiente Santa Fe, no pudo ocultar su inconformismo con la convocatoria de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para los próximos amistosos.

En esta doble fecha FIFA, la Tricolor jugará contra España y Rumania en territorio europeo con un equipo que se basa en jugadores del exterior.

Precisamente, esta situación de no tener mayor presencia de jugadores que actúen en el fútbol colombiano, molestó al experimentado atacante.

Rodallega, molesto por pocos jugadores del FPC en la Selección Colombia

“Es como si la liga colombiana no existiera. Al único que llaman es un arquero, y hay jugadores que están a nivel de selección. Es lamentable que solo llaman al de afuera, es preocupante”.

“Dayro Moreno es un tipo de 7 botines de oro en nuestra liga, es histórico. En mi caso, gracias a Dios dónde he ido he marcado goles, ya llevo más de 260 (...) el año pasado no llamaron a Marco Pérez. Tienen que darles la oportunidad”.

Apoyo del hincha de Santa Fe

“Para nosotros es muy importante ver el estadio así, no solo van al estadio, sino que van a apoyar. En diferentes momentos sentíamos que la gente nos empujaba”.

En busca de clasificar

“Tenemos un margen de error bastante apretado. Son muchos equipos con los mismos puntos. Tenemos que seguir sumando”.

Sobre Peirano

“Tácticamente, Peirano tiene la idea muy clara. Me gusta cuando un entrenador tiene claro lo que quiere y no se enreda mucho para transmitir la información”.

“Peirano tiene una característica particular y es como vive cada partido. Es un tipo apasionado, le gusta que los jugadores se entreguen al máximo. Él lo vive como jugador”.

Aterrizados

“Andamos en un buen momento. Hemos encontrado tácticamente lo que hemos venido buscando. Creemos en nosotros y creemos en Dios, es un proyecto de la mano de Dios. Pero tenemos los pies en la tierra, no hemos ganado nada”.