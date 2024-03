“Irrespetuoso, indefendible y un gran fracaso”: Exfutbolista del América ‘destrozó’ a César Farías

El presente del América tiene muy decepcionados a los hinchas, pues no solamente han dejado malos resultados, sino que el nivel que demuestra el equipo no ilusiona a nadie y por eso hay muchos culpando a César Farías. De hecho, un exfutbolista le dio palo al entrenador venezolano y lo trató de irrespetuoso, indefendible y aseguró que firmó un gran fracaso.

Exfutbolista del América contra César Farías: “Irrespetuoso, indefendible y un gran fracaso”

Julián Tellez. exfutbolista del América habló con ‘Zona Libre de Humo’ y se despachó contra el entrenador. Aunque dejó claro que no tiene ningún problema personal con él, sí fue muy certero con sus críticas.

En primer lugar, trató a Farías de irrespetuoso por las controversias que se han creado entre periodistas y él: “Yo creo que a Farías le molestó el inicio de la pregunta porque él no deja terminar la pregunta, corta al entrevistador y no deja a hablar, es irrespetuoso”.

Recomendados

Posteriormente, aseguró que la eliminación en la Copa Sudamericana no tiene otro calificativo que fracaso y su proceso en América es muy difícil de sostener por los malos resultados:

“Yo no tengo absolutamente nada en contra de Farías, al América de Cali, lo eliminó un equipo de menor plantilla en Sudamericana, fue un gran fracaso. Lo de Farías es indefendible, perdió ante Bucaramanga, no pudo con Envigado, ante Patriotas ganó con un autogol, no ha podido con rivales de menor peso”.

Finalmente, Tellez sentenció al América y fue específico en que si continúan por el mismo camino, no entrarán a los ocho:

“Si sigue jugando como lo está haciendo, es muy difícil que clasifique”.