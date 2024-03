“A cachetadas”, Leonel Álvarez señaló agresión de jugador de Águilas a su asistente técnico

Bronca Aguilas vs Pereira (Carlos Marín)

En bronca, con agresión, terminó el partido entre Pereira y Águilas Doradas en medio de la zona mixta en donde el futbolista uruguayo Joaquín Varela, de la visita, agredió con 3 cachetadas a Rubén Darío Bedoya, asistente del cuadro local, de acuerdo con lo que señaló el entrenador Leonel Álvarez.

Precisamente el timonel del cuadro local fue el encargado de denunciar el hecho en la rueda de prensa, luego de que se difundieran imágenes de la bronca que se armó en los pasillos del Hernán Ramírez Villegas.

Incluso, según el periodista Carlos Marín, este cruce terminó hasta con amenazas para el comisario de la propia Dimayor.

Recomendados

Después de la victoria del @DeporPereiraFC 2-1 ante @AguilasDoradas bronca en la zona mixta que terminó con amenazas hasta para el Comisario de DIMAYOR. pic.twitter.com/fzrPRLWnlv — Carlos Marín (@Marin0319) March 18, 2024

Leonel Álvarez denunció agresión de Joaquín Varela a Rubén Darío Bedoya

En su charla con los medios y con el nombre del agresor apuntado, el entrenador dejó ver su indignación con lo sucedido y más, de acuerdo con su postura, porque lo hizo un extranjero.

Vea acá: Impensado jugador de Santa Fe hizo feliz a un niño y le cumplió su deseo de cumpleaños en el Campín

“Joaquín Varela. ¿Cómo va a terminar el partido, va y le da tres cachetadas al asistente mío (Rubén Darío Bedoya)? Si acá le damos cariño a todo el mundo, al extranjero, pero eso no está bien”, contó.

“Se le está dando trabajo, un suelo para que la familia viva bien, se le está dando amor. Pero, usted sale de un partido y le pega tres cachetadas al asistente mío, un extranjero. Esto me da mucha tristeza a mí. Don Joaquín Varela”, añadió indignado.

“Que un tipo extranjero venga y arme todo lo que armó. Es una falta de respeto. Que respete. Esto no tiene nada que ver con la valentía de Águilas. Me da tristeza porque esto no puede pasar y menos con un extranjero. ¿A dónde vamos a llegar?”, finalizó.

Leonel Álvarez no ocultó su indignación y señaló que Joaquín Varela le dio tres cachetadas a su asistente técnico, Rubén Darío Bedoya, al final del Pereira vs Águilas Doradas.