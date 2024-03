El sábado 16 de marzo de 2024 es una fecha que entró a la historia del fútbol colombiano, pues Dayro Mauricio Moreno Galindo rompió el récord y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos, hecho que lo llevó a recibir un montón de elogios.

Desde España llegó uno muy especial y fue el de Radamel Falcao García, quien dejó claro el orgullo que sintió de haber compartido cancha con él. Dicho mensaje fue citado por Carlos Antonio Vélez, quien aprovechó el ‘papayazo’ para mandar un claro vainazo.

Carlos Antonio Vélez no se quedó callado por la felicitación de Falcao a Dayro y mandó su vainazo:

En primer lugar, Falcao dejó ver el orgullo de haber jugado con Dayro Moreno en la selección Colombia y de paso le dejó su más sincera felicitación.

“Felicitaciones goleador, es un placer haber compartido cancha contigo #225″.

Carlos Antonio Vélez encontró en el comentario, la oportunidad de mandar un vainazo, pero no a los futbolistas, sino a Néstor Lorenzo por no convocar al delantero del Once Caldas:

Es necesario resaltar que el experimentado periodista de Win Sports pidió que Dayro Moreno hiciera parte de la selección Colombia para los próximos partidos amistosos y posteriormente durante la Copa América, hecho que finalmente no sucedió.

“De tú a tú! Entre los dos hay 11 goles de diferencia y para alcanzar a Victor Aristizabal faltarían 12 y ese es el techo. Felicitaciones para Dayro q como todos los goleadores miran la Selección Colombia por TV”.